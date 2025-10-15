דרמה בשחקים: דיילת התמוטטה בזמן הטיסה לעיני הנוסעים - ומתה 

דיילת של חברת התעופה EVA AIR הטייוואנית, מתה במהלך טיסה, לאחר שהתלוננה שהיא לא מרגישה טוב. בעקבות המקרה, נפתחו חקירות של חברת התעופה ושל משרד העבודה הטייוואני בנוגע לרשלנות ניהולית אפשרית. אם יימצא ש-EVA Air אכן התרשלה, היא עלולה לעמוד בפני קנסות עצומים בגין מותה של הדיילת.

האירוע התרחש ב-25 בספטמבר בטיסה שהמריאה ממילאנו, איטליה, לטאיפיי, טייוואן. על פי דיווחים בתקשורת המקומית, הדיילת הייתה חולה כבר במהלך הטיסה היוצאת לאיטליה, אך מצבה החמיר בהדרגה בטיסת החזור.

עם זאת, מנהל תא הנוסעים הורה לכאורה לדיילת להמשיך לעבוד במשך הטיסה בת 13 השעות, וסירב ליצור קשר עם קו תמיכה קרקעי בשם Medlink, המספק ייעוץ רפואי מקצועי לחברות תעופה. דיילת האוויר פונתה בסופו של דבר לבית החולים, אך זה היה מאוחר מדי והיא נפטרה מאוחר יותר.

על פי טענות ברשתות החברתיות, מנהל תא הנוסעים אף סירב לבקשה לחובש לעלות על המטוס עם ההגעה, והדיילת נאלצה לצאת משדה התעופה בעצמה למרות שהייתה חולה מאוד בשלב זה.

בהצהרה רשמית מסרה EVA Air כי היא "עצובה עמוקות" על הטרגדיה, והודיעה על פתיחת חקירה פנימית. כעת, חברת התעופה הגדולה בטייוואן מתמודדת עם ביקורת ציבורית קשה. בנוסף, משרד העבודה במדינה חוקר אפשרות לרשלנות ניהולית.

איגוד הדיילים של טאויואן, המייצג את עובדי EVA Air, גינה את מדיניות ימי המחלה המחמירה של החברה, בטענה שהיא מפעילה לחץ עקיף על עובדים חולים להמשיך לעבוד.

למרות שחברת התעופה טוענת כי היא אינה מעודדת עובדים חולים לטוס, האיגוד ציין שמבנה מערכת ההיעדרויות הוא ענישתי: לקיחת ימי מחלה עלולה לשבש את לוח הטיסות של העובד, להשפיע לרעה על הערכת הביצועים השנתית שלו, ולהפחית את הבונוסים. האיגוד קרא להנהלה להפגין יותר אמפתיה כלפי מחלות של אנשי צוות.

עוד ציין כי דיילי אוויר רגישים במיוחד לבעיות בריאות, בשל שעות עבודה ארוכות ובלתי סדירות ושהייה ממושכת בתנאי לחץ אוויר בגובה רב, מה שמחליש את המערכת החיסונית ומעכב התאוששות.