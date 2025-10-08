צרפת: הטייס שמע R במקום L - המטוסים כמעט התנגשו בקרקע 

במגדל הפיקוח של נמל התעופה ניס עדיין מתקשים לעכל את מה שקרה בלילה שבין 21 ל-22 בספטמבר, כשאסון כמעט וארע מול עיניהם. סמוך לשעה 23:30 נחת מטוס איירבוס A320 של חברת נובל אייר הטוניסאית כמעט על מסלול שבו עמד כבר מטוס של איזי ג'ט, שהיה מוכן להמראה. שניות ספורות הפרידו בין תקרית חמורה לבין אסון תעופתי בקנה מידה בינלאומי.

על פי הדו"ח הראשוני של רשות החקירות לבטיחות תעופתית בצרפת (BEA), צוות המטוס הטוניסאי קיבל אישור לנחות על מסלול 04L, אך בטעות כיוון את המטוס למסלול הסמוך 04R – שבו המתין מטוס איזי ג'ט. רק ברגע האחרון הבחינו הבקרים במגדל כי המטוס מתיישר על המסלול הלא נכון, בעודו חולף מעל המטוס הבריטי שכבר עמד על המסלול, ומיד הורו לטייס לבטל את הנחיתה ולהרים שוב את המטוס לאוויר.

בעקבות האירוע הטיל ראש העיר ניס, כריסטיאן אסטורזי, אחריות על בקרי הטיסה – דבר שעורר את זעמם. אחד מהם, שביקש לשמור על עילום שם, שוחח עם ערוץ France 3 וחשף כי במגדל פעלו בדיוק לפי הנהלים. לדבריו, הבקרים מסרו לטייס את ההוראות הנכונות, כולל ציון מפורש של המסלול השמאלי, 04L. דקות לאחר מכן הופעלה במגדל אזעקת חירום ויזואלית וקולית המתריעה על חדירה למסלול שגוי. למרות שהטייס טען בקשר כי הוא פונה למסלול הנכון, בפועל המטוס כיוון את נחיתתו למסלול הימני.

"זה היה ממש על סף אסון," סיפר הבקר. "הקולגה שלי הורה לו מיד להרים את המטוס. אני לא נוהג לדבר במונחים דרמטיים, אבל זה באמת נס. כל מי שהיה בתורנות באותו לילה עדיין נסער מאוד. הצוות פעל במהירות ובקור רוח, והנוכחות המלאה של כל אנשי המשמרת הצילה חיים."

הבקר הדגיש כי אף שהטעות נבעה מהתנהלות הטייס, אין להטיל עליו את מלוא האחריות. לדבריו, מזה חודשים ארוכים טייסים מתריעים על הבדל בעוצמת התאורה בין שני המסלולים בניס – דבר שעלול להטעות במיוחד בלילה. "זה לא המקרה הראשון," הוסיף. "לפני כחודשיים הייתה בלבול דומה, רק בכיוון ההפוך."

בניגוד לטענות שהשמיעה חברת נובל אייר, הבקר הכחיש כי תנאי מזג האוויר באותו לילה היו קשים. "הראות הייתה מצוינת, לא היו עננים או ערפל. זה לא נכון לומר שהתנאים תרמו לטעות," הבהיר.

בעקבות האירוע הודיע פרקליט ניס על פתיחת חקירה פלילית בחשד ל"סיכון חיי אדם", שתנוהל בידי יחידת הז'נדרמריה לתעבורה אווירית. במקביל מתנהלת חקירה פנימית של רשות הפיקוח האווירי בצרפת, הבוחנת גם את סוגיית התאורה במסלולים.

לדברי אחד מבכירי הפיקוח, האירוע הבליט את הצורך בשדרוג המערכות ובהתאמתן לתקני בטיחות מחמירים יותר. "אי אפשר להסתמך רק על ערנותם של אנשים," אמר. "גם כשעובדים מושלמים, טעויות אנוש תמיד אפשריות – ולכן המערכת כולה חייבת להיות חסינה יותר."