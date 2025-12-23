כיכר השבת
פינלנד נערכת לעימות מול רוסיה: הנשיא חתם על צו המעלה את גיל המילואים ל-65

מול האיומים מהקרמלין ואזהרות נאט"ו מפני עימות צבאי ישיר תוך חמש שנים, פינלנד בונה "חומת מגן" אנושית של מיליון חיילים | בניסיון להרתיע את מוסקבה, הכריז הנשיא כי השירות הצבאי יהפוך למשימת חיים שתימשך עד גיל 65 (חדשות בעולם)

צבא פינלנד (צילום: שאטרסטוק)

בצעד דרמטי בעקבות החשש הגובר באירופה, חתם נשיא פינלנד, אלכסנדר סטוב, על חוק חדש המעלה את גיל הפטור משירות מילואים ל-65 עבור כלל החיילים. המהלך, שייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2026, נועד להזניק את כוח המילואים הפיני לשיא של מיליון חיילים עד שנת 2031.

החוק החדש מבטל את ההפרדה הקודמת, לפיה חיילים פשוטים שוחררו בגיל 50 וקצינים בגיל 60; מעתה, כולם יישארו במערך המילואים עד סוף השנה בה יחגגו 65. עבור קצינים בכירים בדרגת קולונל ומעלה, המצב קיצוני עוד יותר: הם יוכלו להיקרא לשירות ללא הגבלת גיל, כל עוד הם כשירים פיזית.

לפי דוחות מסווגים של נאט"ו, עלולה להכין את משאביה לעימות ישיר עם אירופה בחמש השנים הקרובות. מקורות מודיעיניים מצביעים על כך שפוטין שואף להחזיר את השליטה על שטחי האימפריה הסובייטית לשעבר, ובהם המדינות הבלטיות ופולין.

"זהו מסר שפינלנד דואגת לביטחונה בהווה ובעתיד", הצהיר שר ההגנה אנטי האקנן. לצד הרחבת כוח האדם, פינלנד כבר החלה בהכשרות רחפנים לכל חייל חדש, כחלק מהפקת לקחים משדה הקרב באוקראינה.

