כתב אישום הוגש בימים האחרונים בפינלנד נגד רופא בן 80 מטורקו בגין ביזוי מתים לאחר שהמשטרה גילתה שתי גופות של קרוביו - כנראה הוריו - שאותן אחסן במקפיאים במשך כמעט שלושה עשורים. לפי רשת השידור הממלכתית Yle, האיש אמר לחוקרים שהוא "רצה לשמר את הגופות לעתיד".

באופן רשמי, הוקמה לשניים מצבה משותפת בחלקת המשפחה באזור טורקו, אך הגופות מעולם לא נקברו שם אלא הגופות הועברו על ידי החשוד למקפיאים ביתיים שהוצבו במחסן חיצוני בחצר הבית.

על פי הדיווחים במדינה, שני המתים הם הוריו של הנאשם שמתו מוות טבעי: האב מת בגיל 80 באוקטובר 1994 והאם בת ה-81 מתה במרץ 1995. אחד מהם מת בבית חולים ומשם נלקחה הגופה למקפיא.

המקרה התגלה ביולי 2024 לאחר דיווח שהתקבל במשטרה. המשטרה ביצעה חיפוש בבית הפרטי שממוקם ליד מרכז טורקו, ושם נמצאו המקפיאים במבנה צדדי בשטח הנכס. אחת הגופות נמצאה עטופה ביריעות ניילון, והאחרת עדיין בבגדי בית החולים. כאשר המשטרה הגיעה למקום בקיץ 2024, היא גילתה שאחד המקפיאים היה כבוי לתקופה לא ברורה.

כתב האישום מציין שהעבירות החלו במרץ ובאפריל 1995 ונמשכו עד יוני 2024. במקור חשדה המשטרה בשני קרובי משפחה, אך התביעה בחרה להעמיד לדין רק אחד מהם.

לאסה הויסטי שמוביל את החקירה במשטרה המקומית, אמר לעיתונות המקומית שהנאשם פעל מתוך "אמונה אישית" שחורגת מנוהגי הקבורה המקובלים. "האדם שמת בבית החולים כנראה נלקח משם ישר למקפיא".

"אולי היה קשה לו להיפרד מהמתים", הוסיף החוקר וציין שהנאשם האמין שפעל מתוך כוונה טובה ושמר על קרוביו לפי "השקפת עולמו המיוחדת". הוא הדגיש כי "אין מדובר בזדון או במניע פלילי אחר".

לדברי לאסה הויסטי, החקירה נמשכה עד אוגוסט השנה. כתבי אישום בגין הפרת סדר בבית קברות הוגשו ב-11 באוגוסט. הדיון העיקרי בתיק יתקיים באפריל בשנה הבאה בבית המשפט בטורקו.

כעת האיש עומד לדין בבית המשפט המחוזי של דרום-מערב פינלנד בשני אישומי ביזוי מתים. העונש על עבירה זו הוא קנס או מאסר של עד שנה.