"פוליטיקאים מכתיבים טורים": אלקין מטלטל את משפט נתניהו

עדות חריגה ומעוררת מחשבה נרשמה היום (שני) בבית המשפט המחוזי בירושלים, כאשר חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר זאב אלקין, עלה על דוכן העדים בתיק 2000 במשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו. אלקין, שכיהן בעבר כיו"ר הקואליציה, חשף בפני השופטים תמונה מורכבת של היחסים בין הזירה הפוליטית לבין עולם התקשורת בישראל.

"הקשר בין פוליטיקאים לעיתונאים הדוק יותר ממה שנדמה", הצהיר אלקין במהלך עדותו. "יש פוליטיקאים שמכתיבים חלקים שלמים מטורים והציבור חושב שהוא קורא עיתונאי". דבריו של השר שפכו אור על דינמיקה נסתרת שלעיתים קיימת מאחורי הקלעים של הכתבות המתפרסמות בתקשורת.

"מנכ"לי ערוצים פנו לבטל מודעות ממשלתיות"

אלקין המשיך וחשף פרטים נוספים מתוקף תפקידו כיו"ר קואליציה. לדבריו, נחשף למצבים בהם מנכ"לי ערוצי תקשורת פנו ישירות לפוליטיקאים בבקשה לבטל מודעות ממשלתיות שעלולות לפגוע בהכנסותיהם. "אין סוף פעמים הנושא הזה לא קודם עד שלב מאוד מתקדם", ציין השר, תוך שהוא מתאר את הלחצים הכלכליים המופעלים על התקשורת.

בהמשך עדותו התייחס אלקין לשאלה המרכזית בתיק 2000 - האם בקשות לסיקור בכלי תקשורת יוצרות יחסי שוחד. "התפיסה הייתה הפוכה", השיב אלקין בבהירות, "חלק מתפקידו של פוליטיקאי הוא אינטראקציה עם התקשורת". לדבריו, ראש הממשלה נתניהו האמין בתחרות וראה בגיוון כלי התקשורת דרך להשיג איזון במערכת.

התביעה ניסתה לפסול את העדות

עדותו של אלקין לא עברה ללא התנגדות מצד התביעה. התובע אלון גילדין ניסה לפסול את העדות בטענה כי העד "מזוהה לחלוטין" עם נתניהו ותלוי בו בנקודה זו של הקריירה הפוליטית שלו. מנגד, סנגורו של ראש הממשלה, עו"ד עמית חדד, מחה בתוקף על הניסיון לפגוע באמינות העד.

"התביעה תגיד שבגלל שהוא שר שמזוהה עם נתניהו הוא לא יכבד את האמת וישנה מעדותו?", תקף חדד את טענות התביעה. השופטים דחו את הבקשה לפסילה ואישרו את המשך העדות, תוך שהם מבהירים כי יש לאפשר לעד להשמיע את גרסתו.

ביקורת חריפה על חקירות המשטרה

בחלק נוסף של עדותו, מתח השר ביקורת חריפה על אופן ניהול חקירות המשטרה בתיק. "נשאלתי שאלות לעומק של ליבת העשייה הפוליטית והפרלמנטרית", העיד אלקין, "זה מאוד צרם לי. כניסה של המישור הפלילי לעסק הזה פשוט מנטרלת את כל המהות של החסינות הפרלמנטרית".

אלקין אף חשף כי פנה בזמנו ליו"ר הכנסת וליועמ"ש הכנסת בנושא, בטענה שמדובר בפריצה גסה של החיסיון הפרלמנטרי. דבריו משקפים את החשש מפני התערבות יתר של רשויות האכיפה בעבודה השוטפת של נבחרי ציבור.

"נתניהו ידע שהוא מטרה"

אלקין הוסיף והבהיר כי לנתניהו היה ברור שהוא "מטרה" בשל הישגיו האלקטורליים, וכי הפגיעה במשפחתו הכאיבה לו במיוחד. לדבריו, ראש הממשלה ראה בפעילותו מול התקשורת חלק לגיטימי מתפקידו, ולא ניסיון להשפיע באופן בלתי ראוי.

יצוין כי תיק 2000 נסוב סביב סדרת פגישות בין נתניהו למו"ל "ידיעות אחרונות" נוני מוזס, שבהן על פי האישום דנו בקידום חוק שיגביל את "ישראל היום" בתמורה להטיית הסיקור לטובת נתניהו. ראש הממשלה, שנכח בדיון, עזב את האולם לפני סיומו, לאחר שלא נכח בעשרות הדיונים הקודמים.

עדותו של אלקין מצטרפת לשורה של עדויות הגנה המנסות להציג תמונה שונה מזו שמציגה התביעה בתיקי האלפים. השאלה המרכזית שעומדת על הפרק היא האם האינטראקציה בין פוליטיקאים לתקשורת חורגת מהמקובל ועולה כדי עבירה פלילית, או שמדובר בחלק טבעי מהעשייה הפוליטית בישראל.