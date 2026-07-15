מליאת הכנסת ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

יממה בלבד לאחר שמליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את חוק הלומי הקרב ברוב של 61 חברי כנסת ללא מתנגדים, אישרה היום (רביעי) ועדת הכנסת פה אחד את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית. כבר הערב צפויה מליאת הכנסת לאשר סופית את החוק, שיעניק לראשונה בחקיקה הישראלית הגדרה רשמית להלומי הקרב ויסדיר את זכויותיהם.

מדובר בצעד היסטורי שנולד משיתוף פעולה נדיר בין הקואליציה והאופוזיציה, לאחר שנים של מאבק מצד הלומי הקרב ומשפחותיהם להכרה רשמית במעמדם. החוק מעגן לראשונה בחקיקה הראשית את המונחים "הלם קרב" ו"נפגע הלם קרב", ומכיר בייחודיות הפגיעה הנפשית שנגרמת בעקבות פעילות מבצעית או שירות צבאי. במסגרת החוק, אגף השיקום במשרד הביטחון יחויב להעניק טיפול מותאם אישית לנפגעי הלם קרב, בהתאם לסוג הפגיעה ולצורכיהם הייחודיים. זאת בניגוד למצב הקיים כיום, שבו הלומי קרב רבים נאלצים להתמודד עם מערכת שלא מכירה במאפיינים המיוחדים של פגיעתם. בנוסף, מעגן החוק את פעילותה של ועדה למתן סיוע "לפנים משורת הדין", שתפעל בראשות שופט בדימוס ותהיה מוסמכת להעניק סיוע במקרים חריגים לנכי צה"ל ולכוחות הביטחון. במקרים מיוחדים תוכל הוועדה להעניק סיוע גם לבני משפחותיהם של נפגעים בעלי מאפיינים מיוחדים שנקלעו למצוקה בעקבות פגיעתו של יקירם. הלוחמים פתחו את תא המטען וזיהו מחבל שהיה בדרך לבצע פיגוע בטווח זמן מיידי ב. ניסני | 08:20 הטמטום האנושי: מה שהונח על הדלפק הכניס את השוטרים להלם אריה רוזן | 14.07.26 פיקוח והגנות נגד שרירות במסגרת הכנת החוק לקריאה שנייה ושלישית נקבע כי פעילות הוועדה תהיה נתונה לפיקוח ודיווח שוטף לכנסת, וכי החלטותיה יתקבלו בתוך שלושה חודשים ממועד השלמת המסמכים הנדרשים. צעדים אלה נועדו למנוע שרירות ולהבטיח שהסיוע יגיע לנזקקים לו בזמן סביר. יו"ר ועדת הכנסת, ח"כ אופיר כץ, מסר במהלך הדיון: "אנחנו מביאים כאן דבר גדול וטוב שלא היה כמותו. אתם מקבלים הגדרה ייחודית שנלחמתם עליה. זהו צעד ראשון בדרך להמשך שיפור זכויותיהם של הלומי הקרב."

רגעים מרגשים במליאה

אתמול, עם אישור החוק בקריאה הראשונה, נרשמו רגעים מרגשים במליאת הכנסת כאשר חברי הכנסת והלומי הקרב שישבו ביציע פרצו במחיאות כפיים ממושכות. התמיכה הרחבה מצד הקואליציה והאופוזיציה כאחד העידה על ההכרה הציבורית הרחבה בצורך בחקיקה זו, לאחר שנים של מאבק להכרה רשמית במעמדם של הלומי הקרב.

במשרד הביטחון ציינו במהלך הדיון כי יישום החוק ידרוש תוספת תקציבית של עשרות מיליוני שקלים לצד הרחבת כוח האדם באגף השיקום, במטרה להעניק מענה רחב יותר לנפגעי הלם הקרב ולבני משפחותיהם. מדובר בהשקעה משמעותית שתאפשר למערכת לתת מענה הולם לאלפי הלומי קרב שנפגעו במהלך שירותם.

רגעי אישור החוק - צילום: ערוץ הכנסת רגעי אישור החוק | צילום: צילום: ערוץ הכנסת 10 10 0:00 / 1:15

רקע: שנים של מאבק

הצעת החוק מגיעה לאחר שנים של מאבק מצד הלומי קרב ומשפחותיהם, שטענו כי המערכת מתעלמת מהם ומצורכיהם הייחודיים. במהלך דיון בוועדת החוץ והביטחון בשבוע שעבר, נשא אליהו פינחס צמח, נציג ארגון "מצוינים בישראל" המייצג פצועי צה"ל דתיים וחרדים, דברים חריפים על ההיעלמות המוחלטת של פצועי צה"ל החרדים מהשיח הציבורי והחקיקתי.

אם תאושר הערב במליאת הכנסת בקריאה השנייה והשלישית, תיכנס ההצעה לספר החוקים של מדינת ישראל ותסמן לראשונה הכרה רשמית בחוק במעמדם של הלומי הקרב ובזכויותיהם לטיפול מותאם ולסיוע ייעודי. מדובר בתיקון היסטורי שיכול לשנות את חייהם של אלפי לוחמים ומשפחותיהם.