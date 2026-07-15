אופיר סופר

שר העלייה והקליטה אופיר סופר (הציונות הדתית) הודיע היום (רביעי) כי לא יעמיד את מועמדותו לכנסת הבאה. ההודעה מגיעה בעיצומה של תקופה סוערת בקואליציה, כאשר מספר שרים וחברי כנסת מהמפלגה נמצאים בעימות פנימי סביב חוק יסוד לימוד תורה ונושאים נוספים.

כזכור סופר היה בין הפוליטיקאים בקואליציה שהובילו את ההתנגדות להעברת חוק הגיוס, יחד עם אדלשטיין, השכל, גלנט ואילוז והיה בין אלו שתמכו בהחזרת החטופים בזמנו. "החלטתי שלא להעמיד את מועמדותי לכנסת הבאה", כתב סופר בפוסט שפרסם. "תודתי נתונה ליו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', על שנים של אמון ועשייה משותפת ולראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, על ההובלה והניווט בתקופה מורכבת ומאתגרת זו".

בצלאל סמוטריץ' ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בהודעתו הדגיש סופר את החשיבות של אחדות לאומית בתקופה זו. "מדינת ישראל חייבת להמשיך ולבצר את ביטחונה ולהעמיד קיר ברזל יצוק ואיתן, אך גם כזה הנשען על רוח, ערכים ואחדות. חובה על כולנו לטפח רוח מאחדת בעם בישראל", כתב.

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השר התייחס לפצעי המלחמה ולאחריות המוטלת על המנהיגות. "השכול ופצעי המלחמה יישאו עמם צלקות שלא יגלידו במהרה. אלה יזכירו לכולנו, מדי יום, את גודל האחריות והמחויבות לדרך נכונה", ציין.

קריאה לשיח של אחדות

סופר הדגיש את הצורך בשינוי השיח הציבורי. "על אזרחי ישראל מוטלת החובה לתבוע שיח של אחדות, סולידריות ושותפות אמיתית במשימה הקדושה והקריטית של ההגנה על בטחון המדינה. שיח של חוסן לאומי, אמונה בצדקת הדרך ואמונה במורשת ישראל ובנצח ישראל", כתב.

ההודעה מגיעה בעיצומה של תקופה מורכבת עבור מפלגת הציונות הדתית. לפני מספר שבועים התבטא סופר בחריפות נגד חוק הגיוס במתכונתו הנוכחית, כשאמר בריאיון ל'כיכר השבת' כי "לחוק הגיוס במתכונת הזאת אין רוב בכנסת. הוא לא יעבור".

באותו ריאיון הוא גם השיב בנחרצות למתקפות שספג מצד ח"כ משה גפני. "אני לא מודד את יראת השמים של גפני ושהוא לא ימדוד את שלי. אנחנו גדלנו על תורה ועבודה, על ספרא וסייפא", אמר אז.

הישגים בתקופת כהונתו

סופר התייחס בהודעתו להישגיו בתפקיד. "זכיתי במהלך תקופה קשה ומאתגרת להוביל את משרד העלייה והקליטה ולתרום את חלקי בעליית עשרות אלפים שהחליטו לקבוע את ביתם דווקא בעת הזו, עיסוק שהפיח בי תקווה ואופטימיות גדולה", כתב.

השר הבהיר כי ימשיך לתרום למדינה גם מחוץ לכנסת. "אמשיך לתרום את חלקי למדינת ישראל ולחברה הישראלית גם במישורים אחרים", הבטיח.

בסיום הודעתו הודה סופר למעגליו הקרובים. "תודה לבוחריי, לפעילים הרבים, לשותפיי לדרך ולצוות היקר שלי, שלצדו אמשיך לפעול במסירות עד להשלמת הקדנציה. ותודה מיוחדת לרעייתי ולבני משפחתי, שעמדו לצדי לאורך כל הדרך", סיכם.

יו״ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ כתב: "קיבלתי בצער את החלטתו של חברי ושותפי לדרך הפוליטית לאורך שנים רבות, השר אופיר סופר, שלא להתמודד לכנסת הבאה. אופיר מבטא קול חשוב בעם ישראל ובציונות הדתית ולאורך השנים הובלנו יחד עשיה חשובה למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. הכל בסגנונו הפוליטי הנעים והייחודי".

עוד הוא כתב: "אני מכבד את החלטתו ואני סמוך ובטוח שאופיר, גיבור ישראל בצבא ובאזרחות, ימצא את האתגר הבא לשרת בו את עם ישראל ומדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו".