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תיעודים מאסון השיטפונות בבנגלדש | בליץ חקיקה האחרון לפני פיזור הכנסת • צפו

בליץ החקיקה האחרון לפני פיזור הכנסת יוצא לדרך, עם חוק יסוד: לימוד תורה והחוק להקפאת מעצרי בני הישיבות | ה"ניו יורק טיימס" חושף מבצע חשאי של המוסד באיראן | פשיטת ענק נגד סוחרי אמל"ח וסמים | עימות חריף בין גפני לסמוטריץ' סביב עולם התורה | תיעודים מאסון השיטפונות בבנגלדש | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

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