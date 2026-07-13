"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
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תיעודים מאסון השיטפונות בבנגלדש | בליץ חקיקה האחרון לפני פיזור הכנסת • צפו
בליץ החקיקה האחרון לפני פיזור הכנסת יוצא לדרך, עם חוק יסוד: לימוד תורה והחוק להקפאת מעצרי בני הישיבות | ה"ניו יורק טיימס" חושף מבצע חשאי של המוסד באיראן | פשיטת ענק נגד סוחרי אמל"ח וסמים | עימות חריף בין גפני לסמוטריץ' סביב עולם התורה | תיעודים מאסון השיטפונות בבנגלדש | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)
יס
כיכר השבת |
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