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חקירה ממוקדת של משטרת ישראל הובילה למעצרם של ארבעה קטינים תושבי בת ים, בחשד לביצוע סדרה של פריצות לבית ספר בעיר. במהלך החקירה התגלה כי הנאשמים פרצו למוסד החינוכי במספר הזדמנויות, גנבו רכוש ממנו וגרמו נזק רב במקום.

הפרשה החלה לאחר שהתקבלו במוקד 100 של משטרת ישראל מספר דיווחים על אירועי פריצה לבתי ספר בבת ים, שכללו גרימת נזק לרכוש וגניבה. בעקבות הדיווחים פתחה תחנת בת ים בחקירה מקיפה, במהלכה נאספו ראיות המצביעות על מעורבותם של ארבעה קטינים בני 15-16 בביצוע העבירות. על פי החומר החקירתי שנאסף, הנאשמים פעלו יחדיו ובמספר הזדמנויות פרצו לשטחי בית ספר השוכן ברחוב קרן היסוד בבת ים. במהלך הפריצות גנבו הקטינים רכוש שונה מתוך המוסד, ובכלל זה מקדחה שנלקחה מאחד החדרים. במקדחה הגנובה השתמשו הנאשמים לביצוע נזק נוסף במקום, תוך שהם ממשיכים לפגוע ברכוש בית הספר.

- צילום: דוברות המשטרה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:18

עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, בוצעו מעצרם של ארבעת הקטינים על ידי שוטרי תחנת בת ים. הנאשמים הובאו לחקירה, ובית המשפט הורה על הארכת מעצרם לצורך המשך הטיפול בתיק. במהלך החקירה נחשפו פרטים נוספים על היקף הפגיעה במוסד החינוכי והנזק שנגרם לרכוש.

אמש, עם סיום החקירה וגיבוש תשתית ראייתית מלאה נגד הנאשמים, הגישה שלוחת הנוער ביחידת התביעות של מחוז תל אביב כתב אישום נגד ארבעת הקטינים. כתב האישום מייחס להם עבירות חמורות של פריצה לבניין שאינו דירה, גניבה בצוותא, גרימת נזק במזיד והסגת גבול בצוותא. לצד הגשת כתב האישום, הוגשה גם בקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגד הנאשמים.

משטרת ישראל הדגישה כי תמשיך לפעול בנחישות נגד עבירות רכוש, במיוחד כאשר מדובר בפגיעה במוסדות חינוך. "אנו רואים חומרה רבה בפגיעה במוסדות חינוכיים, ונפעל למיצוי הדין עם המעורבים בעבירות מסוג זה", נמסר מהמשטרה. הפרשה מצטרפת לשורה של מקרי פריצה למוסדות חינוך ברחבי הארץ, שבהם פועלת המשטרה באופן נמרץ לאיתור העבריינים והבאתם לדין.