חברי הכנסת של דגל התורה שיגרו היום (שני) מכתב חריף למנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', בעקבות החלטתו לעכב את הטיפול בתביעות הפיצויים של תושבי בני ברק שנפגעו במלחמה. במכתבם, הם מגנים בחריפות את מה שהם מכנים "ענישה קולקטיבית" של אלפי תושבים, ודורשים לבטל את ההחלטה באופן מיידי.

את המכתב חתמו יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני וחברי הכנסת אורי מקלב, יעקב אשר ויצחק פינדרוס. ההחלטה להפסיק את הטיפול בתושבי בני ברק התקבלה בעקבות אירוע שבו הותקפו עובדי רשות המסים בעיר.

"גינוי מוחלט לאלימות, אך לא לענישה קולקטיבית"

בפתח המכתב הבהירו חברי הכנסת: "בפתח דברינו, ושלא יתפרש אחרת - אנו מגנים בכל תוקף כל מעשה אלימות בכלל וכנגד עובדי ציבור בפרט וברור לכל כי יש לשמור על חוקי המס". עם זאת, הם הוסיפו כי "נדהמנו לראות את החלטתך להפסיק את הטיפול במשפחות שאיבדו את ביתם או שרכושם ניזוק במהלך מלחמת עם כלביא כסוג של ענישה קולקטיבית רק בגלל מקרה בודד שקרה בעירם".

לדברי חברי הכנסת, מדובר ב"החלטה שרירותית לא מקצועית ובלתי מוצדקת המעידה שתוצאות ההסתה המתנהלת כנגד הציבור החרדי על ידי פוליטיקאים ואנשי תקשורת מחלחלת לתוך השירות הציבורי". הם הוסיפו כי "זוהי החלטה חמורה כשלעצמה, קל וחומר כשהיא מופנית כלפי ציבור מסוים, ועולה ממנה חשש כבד לריח של האשמה קולקטיבית של ציבור ענק במדינת ישראל".

"האם הייתם מעיזים להוציא החלטה כזו בעיר אחרת?"

חברי הכנסת תקפו את ההחלטה מזווית נוספת, בשאלה רטורית חריפה: "האם ישנה עוד עיר בארץ שבה היית מעיז להוציא לדרך החלטה מעין זו? באותה נשימה שבה אתה דורש התנצלות מראש עיריית בני ברק האם אי פעם ביקשתם התנצלות מראש עיר במגזר הערבי או בישובים אחרים שבהם היו מקרים כאלה?"

הם המשיכו בחריפות: "האם רק כשמדובר בחרדים הנייר סובל הכל ותושבים יצטרכו להמתין לזכויותיהם שמגיעות להם בגלל בקשת התנצלות מראש העיר? אם הוא היה ראש עיר דתי ציוני או ערבי לא הייתם נוקטים בסנקציה כזו".

"ניסיון לכסות על כשלים"

חברי הכנסת ניצלו את ההזדמנות כדי להתריע כי "על שולחננו נערמות פניות רבות של תושבים שאינן מטופלות על ידי רשות המסים בעיר בני ברק מזה זמן רב - עוד בטרם האירוע שהתרחש בשבוע שעבר".

לדבריהם, "הניסיון לכסות כעת על כשלי הטיפול בתושבים באמצעות הטענה על תקיפת העובדים, אינו מתקבל על הדעת".

בסיום המכתב קראו חברי הכנסת למנהל רשות המסים "שלא להשתתף בהסתה הפוליטית תקשורתית של חוגים מסוימים", והוסיפו כי "דבר כזה מונע ממכם לעמוד בראשות מוסד ציבורי ולתת לציבור החרדי את השירות ממוסד ציבורי כזה המגיע לו בדין".

כזכור, בשבועות האחרונים התרחשו מספר אירועים בבני ברק בהם הותקפו עובדי רשות המסים במהלך ביקורות באזור קריית ויז'ניץ. באחד האירועים, מאות תלמידים כיתרו את הפקחים והשליכו לעברם ביצים, ובמקרה אחר נופצו שמשות רכבם. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב בחריפות לאירועים וקרא למשטרה למצות את הדין עם התוקפים.

בעקבות האירועים, הודיע מנהל רשות המסים על הפסקת הטיפול בתביעות הפיצויים של תושבי בני ברק, צעד שעורר זעם רב בקרב התושבים וחברי הכנסת החרדים.