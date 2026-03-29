גנב את ההצגה

תיעוד מביך: שר החוץ הפקיסטני ניגש לקבל את מקבילו המצרי - והחליק מול המצלמות

תקרית מביכה נרשמה היום (ראשון) במשרד החוץ הפקיסטני כאשר השר איסחק דאר נפל לעיני המצלמות, אך המשיך בלוח הזמנים המדיני.

​סגן ראש ממשלת פקיסטן ושר החוץ שלה, איסחק דאר, מעד היום והחליק בעת שניגש לקבל את פניו של מקבילו המצרי, בדר עבד אל-עאטי, שהגיע לביקור רשמי באסלאמבאד.

התקרית אירעה כאשר דאר צעד לעבר השר המצרי וצוותו, איבד את שיווי משקלו ונפל לקרקע. הסובבים אותו מיהרו לסייע לו לקום, ועל פי הודעת משרד החוץ המקומי, השר לא נפגע והמשיך מיד בסדרת הפגישות המתוכננת.

​התקרית, שתועדה והופצה ברשתות החברתיות, התרחשה על רקע פסגה דיפלומטית רגישה. השר המצרי הגיע לפקיסטן כחלק ממשלחת מרובעת הכוללת גם את שרי החוץ של טורקיה וסעודיה. מטרת המפגש היא לדון בדרכים להרגעת הרוחות באזור על רקע העימות המתמשך בין ארצות הברית לאיראן. למרות המעידה המצולמת, דאר המשיך בשיחות המדיניות כמתוכנן ונראה במצב רוח טוב בהמשך היום.

