מהפכה בתחום האשראי החוץ-בנקאי: לראשונה, הממונה על חוק המכר אישר לחברה חוץ-בנקאית לפעול כחברת נאמנות בפרויקטים של הריסה ובנייה. המנכ"לית דנה גולדיאן ברק: "נפחית את עלויות הערבות בכ-30%, מה שיחסוך עשרות אלפי שקלים לכל דירה"
מנהל תיק לקוחות שפוטר לפני חמש שנים מחברת פרסום למגזר החרדי השוכנת בבני ברק, טען שלא קיבל את כל הבונוסים המגיעים לו. בית הדין לעבודה בתל אביב קיבל באחרונה את תביעתו, אך נאלץ לחשב בעצמו את סכום הפיצוי לאחר שחישובי החברה והתובע התגלו כחסרי היגיון (משפט)
חברה מסרה לעובדת הסכם העסקה שהעניק לה עמלות מכירה גבוהות ביותר. העובדת חתמה על ההסכם, ואילו החברה הטביעה את חותמתה, ללא חתימות המנהלים. לאחר מכן היא טענה שההסכם אינו מחייב אותה. בית הדין לעבודה בתל-אביב קבע לאחרונה: חד משמעית – מחייב (משפט)