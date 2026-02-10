צעד משמעותי להגברת התחרות בענף ההתחדשות העירונית: אריאל רוזנברג, הממונה על חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון, העניק לחברת "בונוס" רישיון להנפקת ערבויות חוק מכר עבור פרויקטים במסלול תמ"א 38/2 (הריסה ובנייה). מדובר בהחלטה תקדימית, שכן זו הפעם הראשונה שחברת אשראי חוץ-בנקאית מקבלת אישור לפעול כחברת נאמנות בפרויקטים מורכבים מסוג זה.

שבירת המונופול של הבנקים וחברות הביטוח

עד כה, שוק ערבויות חוק המכר – שנועדו להגן על כספי הרוכשים – נשלט כמעט בלעדית על ידי המערכת הבנקאית וחברות הביטוח. חברת בונוס כבר פרצה דרך לפני כשלוש שנים כשקיבלה אישור לפעול בפרויקטים של תמ"א 38/1 (חיזוק ותוספת), וכעת היא עולה מדרגה לפרויקטים של הריסה ובנייה, הנחשבים למורכבים ובעלי היקפים כספיים גבוהים יותר.

האישור הנוכחי מהווה הכרה בחוסנה הפיננסי של החברה, הפועלת עם הון עצמי משמעותי וניסיון רב בליווי פרויקטים למגורים ומתן אשראי ליזמים.

המשמעות ליזמים ולרוכשים: חיסכון של עשרות אלפים

לדברי הנהלת החברה, המהלך צפוי להוביל לירידה ישירה בעלויות המימון של הפרויקטים:

הוזלת עמלות: המנכ"לית, עו"ד דנה גולדיאן ברק , מציינת כי החברה תציע עמלות הנמוכות ב-30% עד 40% מהנהוג בשוק.

המנכ"לית, , מציינת כי החברה תציע עמלות הנמוכות ב-30% עד 40% מהנהוג בשוק. מודל עבודה ישיר: בניגוד לעבר, בו חברות חוץ-בנקאיות נזקקו לחברות ביטוח כדי להנפיק את הערבות, "בונוס" תפעל כעת באופן עצמאי – בדומה לבנק – מה שחוסך "פערי תיווך" שמתגלגלים בסוף אל רוכשי הדירות.

בניגוד לעבר, בו חברות חוץ-בנקאיות נזקקו לחברות ביטוח כדי להנפיק את הערבות, "בונוס" תפעל כעת באופן עצמאי – בדומה לבנק – מה שחוסך "פערי תיווך" שמתגלגלים בסוף אל רוכשי הדירות. רווחיות היזם: הפחתת העלויות מאפשרת ליזמים לשפר את רווחיות הפרויקט או להציע מחירים תחרותיים יותר לרוכשים.

רו"ח אריק גולדיאן, בעלי החברה: "אנו גאים להיות החברה הראשונה שעומדת בתנאים המחמירים של משרד הבינוי והשיכון. זהו מהלך שיוצר תחרות אמיתית בענף שהיה סגור במשך שנים, ומאפשר לנו ללוות פרויקטי פינוי-בינוי ותמ"א עוד מהשלבים המוקדמים".

סל פתרונות רחב

מעבר לערבויות חוק מכר, חברת בונוס מציעה כיום מעטפת מלאה ליזמים הכוללת:

ערבויות מכרזים, ביצוע ובדק. ערבויות שכירות וערבויות דיגיטליות. מימון פרויקטים בשלבים מוקדמים (טרום היתר).

"כל מה שיכול להפחית את מחיר הדירה הוא בשורה לציבור," מסכמת גולדיאן ברק. "כך פורצים את השוק ומייצרים תחרות בריאה במוקדי יוקר המחיה".