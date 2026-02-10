רו"ח אריק גולדיאן הוא בעלים ומנהל חברת בונוס, חברה משפחתית מהמובילות בישראל במתן אשראי ליזמים ובעלי עסקים. גולדיאן הקים והוביל את החברה לעמדת מובילה בתחום מתן האשראי הפרטי, תוך התמחות במימון פרויקטים נדל"ניים ועסקיים בהיקפים משמעותיים. החברה בניהולו מחזיקה ברישיון נותן אשראי מורחב מטעם משרד האוצר, בפיקוח רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.

בונוס בניהולו של אריק גולדיאן מתמחה במתן פתרונות מימון מגוונים ליזמים ובעלי עסקים, כולל השלמת הון עצמי, מימון פרויקטים של התחדשות עירונית (תמ"א 38, פינוי בינוי, דיור מוגן), עסקאות קומבינציה, מימון קבוצות רכישה, פרויקטים במגזר המלונאות והמסחר, מתן ערבויות ופוליסות חוק מכר, ופדיון סדרות אג"ח עבור בעלי חברות ציבוריות. המוטו המרכזי של החברה הוא מתן אשראי מהיר כנגד בטוחה נדל"נית.

האסטרטגיה העסקית של גולדיאן מבוססת על איתנות פיננסית חזקה, הנשענת על הון עצמי נרחב המאפשר לחברה להעמיד אשראי בהיקפים גדולים תוך מספר ימים בודדים. גישת ה-OneStopShop שפיתח גולדיאן מאפשרת ללקוחות לקבל חליפת מימון אישית וייחודית הכוללת את מכלול מרכיבי המימון: השלמת הון עצמי, חוב בכיר, והנפקת ערבויות חוק מכר.

תחת הנהגתו של אריק גולדיאן, בונוס מציעה מעטפת מקצועית, כלכלית ופיננסית המהווה ליווי שלם ואישי עבור צרכי האשראי של הלקוח - החל במימון רכישת הקרקע וכלה בתהליכי ניהול ובניית הפרויקט. גישה זו הפכה את החברה לשחקן משמעותי בשוק האשראי הפרטי בישראל, במיוחד בתחום הנדל"ן והפרויקטים העסקיים.

החברה בניהולו של גולדיאן ממוקמת כחלופה גמישה ומהירה למערכת הבנקאית המסורתית, תוך מתן דגש על שירות אישי, זמינות גבוהה ויכולת התאמה לצרכים הספציפיים של כל לקוח. המודל העסקי מתבסס על הבנה עמוקה של שוק הנדל"ן והצרכים הייחודיים של יזמים ובעלי עסקים בישראל.