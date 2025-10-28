פוטין חושף: הנשק הסודי שמדאיג את המערב

רוסיה הודיעה לאחרונה כי השלימה בהצלחה ניסוי בטיל השיוט הגרעיני המתקדם "בורבסטניק", המסוגל לשהות באוויר 15 שעות, לגמוע מרחקים של 14,000 קילומטרים ולהתחמק ממערכות הגנה אווירית - כך לפי ראש המטה הכללי, הגנרל ולרי גרסימוב, בנוכחות הנשיא ולדימיר פוטין. פוטין, שהופיע במדים ועמד במרכז בקרה צבאי, הצהיר כי מדובר בנשק "ייחודי" והורה על הכנת התשתיות לשילובו בצבא.​

הטיל, המכונה בנאט"ו "סקייפול", נושא מנוע גרעיני המעניק לו טווח כמעט בלתי מוגבל, מה שמאפשר לו לעקוף מערכות יירוט ולסכן מטרות בכל העולם. הקרמלין הציגו אותו כבלתי ניתן ליירוט, אולם מומחים במערב הביעו ספק לגבי אמינותו והזהירו מסכנות הכרוכות במנוע הגרעיני - ומתארים את הנשק כ"צ’רנוביל מעופף".

פיתוחו של "בורבסטניק" לווה בכשלים ואסונות - בהם פיצוץ קטלני בניסוי שנערך ב-2019, אשר גבה את חייהם של חמישה מדענים ומומחי גרעין רוסים וגרם לדליפה רדיואקטיבית.

הניסוי מגיע בצל התגברות רטוריקת הגרעין מצד מוסקבה, כשהמלחמה באוקראינה מסרבת להסתיים ולנוכח גידול התמיכה המערבית בקייב. רק ימים לפני ההכרזה, פוטין פיקד על תרגילים גרעיניים נרחבים והכריז כי רוסיה נערכת להגיב לכל איום - הודעה שנמסרה במקביל לדחיית הפסגה עם נשיא ארה"ב טראמפ, ובליווי מסרים תקיפים כלפי המערב.

בעוד הקרמלין רואה בטיל איתות עליונות ו"ריסון" למערב, במערב רווחת הסקפטיות לגבי יעילות מבצעית לצד החשש הגובר מהסלמה בלתי צפויה בזירה הגרעינית.