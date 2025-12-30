השגריר שהציל אלפי פליטים ובנה מדינה: המסע של נשיא סומלילנד

נשיא סומלילנד וראש ממשלת ישראל ( צילום: עמוס בן גרשום/ לע״מ, Dr. Mohamed Hagi )

ב-26 בדצמבר 2025, ישראל עשתה היסטוריה - כאשר הפכה למדינה הראשונה בעולם שמכירה רשמית בסומלילנד כמדינה עצמאית. מאחורי המהלך הדרמטי עומד נשיאה החדש של המדינה, עבד א-רחמאן מוחמד עבדאללה, הידוע בכינויו "אירו".

לפני שההכרה הפכה לרשמית, התנהלו חודשים של מגעים חשאיים, בקיץ 2025 הגיע "אירו" לביקור סודי בישראל, שם נפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החוץ גדעון סער ובכירי מערכת הביטחון. בשיחות אלו הניח הנשיא את התשתית לברית אסטרטגית, והצהיר כי סומלילנד תצטרף ל"הסכמי אברהם". המהלך הושלם רק לאחר שסומלילנד נערכה צבאית לאפשרות של תקיפות מצד החות'ים בתימן, שכניהם מצפון, בעקבות ההתקרבות לישראל. סיפורו של "אירו" הוא סיפור של נדודים וצמתים היסטוריים. הוא נולד ב-24 באפריל 1956 בעיר הרגייסה. בצעירותו פנה למסלול הדיפלומטי ובשנת 1981 הצטרף לשירות החוץ של סומליה. בשנת 1991, כשברית המועצות החלה להתפרק וסומליה מולדתו החלה לקרוס אל תוך מלחמת אזרחים עקובה מדם, מצא את עצמו עבד א-רחמאן מוחמד עבדאללה, בלב המאפליה. הוא כיהן אז כשגריר בפועל של סומליה במוסקבה, תפקיד שהפך בן לילה משליחות דיפלומטית למשימת הצלה אנושית.

נשיא סומלילנד עם גנרל חיל האוויר האמריקאי, דאגווין אנדרסון,

בעוד המולדת בוערת, המוני גולים סומלים מצאו את עצמם אבודים ברוסיה הקרה, ללא בית וללא הגנה. "אירו", ששלט בשפה הרוסית על בוריה, סירב לעצום את עיניו מול הסבל העצום. במקום להתמקד בביטחונו האישי, הוא ניצל את מעמדו ואת הקשרים הדיפלומטיים שלו כדי להפוך את השגרירות לחוף מבטחים עבור אותם פליטים שאיבדו את עולמם. הוא פעל ללא לאות כדי להסדיר להם מקלט, לסייע להם מול הרשויות ולמנוע מהם להיבלע בתוך התוהו ובוהו ששרר בסומליה.

אירוע זה היווה את נקודת המפנה שבה חבל הארץ המוכר כיום כסומלילנד החליט להתפצל מהמדינה האם, אחר ההיפרדות בשנת 1991, החלה סומלילנד לבנות את מוסדותיה באופן עצמאי.

נשים במחנה פליטים בסומליה 2019 ( צילום: שאטרסטוק )

המחיר האישי לא היה פשוט. בעוד הוא נשאר במוסקבה כדי לסייע לאחרים, משפחתו כבר נאלצה לעזוב ולמצוא מקלט בפינלנד. רק בשנת 1995, לאחר שסיים את תפקידו כשגריר שהגן על בני עמו ברגעיהם הקשים ביותר, עזב "אירו" את רוסיה והצטרף למשפחתו. שם, בפינלנד הרחוקה, הוא קיבל אזרחות והחל לבנות את חייו מחדש, אך תמיד עם המבט מופנה לעבר המולדת שעוד חלם לשקם.

בשנת 1999 הוא חזר לסומלילנד והפך לאחת הדמויות המרכזיות בתהליך הדמוקרטיזציה שלה. הוא היה שותף להקמת מפלגת האופוזיציה הראשונה (UCID) ונבחר לפרלמנט ב-2005. במשך 12 שנים כיהן כיו"ר הפרלמנט, הכהונה הארוכה ביותר בתולדות המדינה.

לאחר שהקים את מפלגת "וואדני" ב-2012 והפסיד במירוץ צמוד לנשיאות ב-2017, הוא לא ויתר. בבחירות שנערכו בנובמבר 2024, זכה בניצחון סוחף עם כ-64% מהקולות והושבע לנשיא ה-6 של סומלילנד ב-12 בדצמבר 2024.

רבים מתמקדים במצנפת המסורתית שעל ראשו, הקרויה Koofiyad. מדובר בכובע עגול קטן, רקום, הנפוץ בקרב גברים מוסלמים בצפון-מזרח אפריקה.

המצנפת אינה רק פריט לבוש: היא סמל למסורת ולזהות לאומית, בלבישת ה-Koofiyad בטקסים רשמיים או בפומבי, הנשיא מדגיש את שורשיו התרבותיים ואת מחויבותו לערכי העם הסומלי.

"אירו" נחשב למנהיג מתון ומשכיל, השולט בחמש שפות: סומלית, אנגלית, ערבית, רוסית ופינית. חזונו הוא להפוך את ארצו לשחקן מרכזי בביטחון הבינלאומי ולמשוך השקעות זרות למשאבי הטבע שלה.