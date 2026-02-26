כיכר השבת
צעד היסטורי ביחסים: ישראל מקבלת רשמית את מינוי השגריר הראשון של סומלילנד

בצעד היסטורי המבסס את היחסים הדיפלומטיים החדשים, מונה שגריר הראשון של רפובליקת סומלילנד בישראל, שם ינהיג את השגרירות החדשה בירושלים | המינוי מגיע בהמשך להחלטת ישראל הפוך למדינה הראשונה בעולם המכירה רשמית בעצמאותה של המדינה מקרן אפריקה (חדשות בארץ)

ד"ר מוחמד חאג'י לשגריר הראשון של רפובליקת סומלילנד בירושלים.

השבוע נרשם דף חדש בהיסטוריה הדיפלומטית של ישראל עם מינויו הרשמי של ד"ר מוחמד חאג'י לשגריר הראשון של רפובליקת סומלילנד ב. המהלך מגיע בעקבות החלטתה הדרמטית של ישראל בסוף דצמבר 2025 להפוך למדינה הראשונה בעולם המכירה רשמית בעצמאותה של , הממוקמת בצפון-מזרח סומליה.

ד"ר חאג'י, דיפלומט ואקדמאי מוערך, כיהן בעבר כנציג הראשון של מדינתו בטיוואן (2020–2025), שם הקים את הנציגות הראשונה של סומלילנד במזרח אסיה. הוא מחזיק בתואר דוקטור בפוליטיקה ויחסים בינלאומיים מאוניברסיטת מנצ'סטר מטרופוליטן ובקיא בתחומי ממשל תקין וסיוע חוץ. מינויו נחשב לצעד אסטרטגי לביסוס היחסים בין המדינות בבירה ירושלים.

ראש הממשלה נתניהו הצהיר כי ישראל תחתור לשיתוף פעולה מיידי בתחומי החקלאות, הבריאות והטכנולוגיה. אחד האתגרים המרכזיים של סומלילנד, המונה כ-6.2 מיליון תושבים, הוא ניהול משאבי מים לנוכח בצורות תכופות. משלחת רשמית ראשונה כבר הגיעה לישראל כדי להשתתף בקורס ייעודי של "מש"ב" (המרכז לשיתוף פעולה בינלאומי) בנושאי מיחזור מים וחקלאות מתקדמת.

שר החוץ גדעון סער, שביקר בסומלילנד בינואר 2026, הדגיש את חשיבות המהלך: "בניגוד ל'פלסטין', סומלילנד אינה מדינה וירטואלית". סער ציין כי המדינה פועלת בהתאם לחוק הבינלאומי מזה 35 שנה, מה שהופך את ההכרה הישראלית לצעד מוסרי ומדיני מתבקש. ישראל צפויה למנות שגריר מטעמה לסומלילנד בשבועות הקרובים.

