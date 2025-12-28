כיכר השבת
מנהיג החות'ים מאיים: נוכחות ישראלית בסומלילנד - מטרה צבאית לגיטימית

מנהיג החות'ים בתימן, עבד אל-מלכ בדר א-דין אל-חות'י, פרסם הערב הודעת גינוי ראשונה להכרה הישראלית בסומלילנד - ואיים באופן מפורש על ישראל | לדבריו, "אנו רואים כל נוכחות ישראלית באזור סומלילנד כמטרה צבאית לגיטימית עבור כוחותינו כי היא מהווה תוקפנות נגד סומליה ותימן, ואיום על ביטחון האזור" (בעולם)

עבד אל-מלכ אל-חות'י - מנהיג החות'ים (צילום: תקשורת ערבית)

מנהיג בתימן עבד אל-מלכ בדר א-דין אל-חות'י אמר הערב (ראשון) כי ההכרה של ישראל ב היא "צעד תוקפני". לדבריו, "זה חלק מתוכנית המשתרעת מעבר לסומליה. מטרתה המוצהרת היא לעצב מחדש את המזרח התיכון, וכל אומתנו חייבת להתעמת איתה בכל דרך אפשרית".

הוא הוסיף: "ננקוט בכל האמצעים התומכים האפשריים כדי לעמוד לצד סומליה, כולל ראיית כל נוכחות ישראלית באזור סומלילנד כמטרה צבאית לגיטימית עבור כוחותינו, כי היא מהווה תוקפנות נגד סומליה ותימן, ואיום על ביטחון האזור".

לצד כוונה לכונן יחסים דיפלומטיים ושיתופי פעולה אזרחיים-כלכליים, קיים ממד אסטרטגי חשוב: מיקומה של סומלילנד מול חופי תימן, על קו התפר שבין מפרץ עדן, מצר באב אל-מנדב והים האדום - בדיוק בזירה שבה פועלים בשנתיים האחרונות החות'ים נגד נתיבי השיט הבינלאומיים.

סומלילנד נמצאת כ-350 קילומטרים מהטריטוריה החות'ית בתימן והנוכחות בה תהיה אסטרטגית מאוד לישראל מול האיום של המיליציה האיראנית.

