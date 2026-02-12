כיכר השבת
אחרי הסירוב הסומלי

תם המשבר: החברה הישראלית תוכל לטוס ליעד הפופולארי דרך המסלול הקצר 

חברת התעופה הישראלית ארקיע הודיעה כי שבה להפעיל את הטיסות לתאילנד במסלול הקצר, דרך שמי סומליה | לפי החברה, האישור נכנס לתוקף באופן מיידי והיא תפעל בהקדם לכך כבר בטיסות הקרובות | עוד נמסר כי "ההסדרה הושגה בתום מאמצים אינטנסיביים של גורמים רבים" (תעופה)

מטוס החברה (צילום: דוברות ארקיע)

לאחר הסירוב הראשוני והסאגה המתמשכת, חברת התעופה ארקיע הודיעה היום (חמישי) כי קיבלה את האישור הנדרש לשוב ולהפעיל את טיסותיה לתאילנד במסלול הרגיל והקצר מעל סומליה. האישור נכנס לתוקף באופן מיידי, והחברה צפויה ליישם את השינוי כבר בטיסות הקרובות בקו.

על פי הודעת החברה, ההסדרה הושגה לאחר מאמצים של גורמים שונים, בהם משרדי ממשלה ורשות התעופה האזרחית, שפעלו לטיפול בנושא הנוגע להפעלת הקו ולשמירה על רציפות אווירית בטיסות ארוכות טווח מישראל.

בארקיע מציינים כי מדובר במהלך בעל חשיבות אסטרטגית, המאפשר חזרה לתוואי הטיסה המקורי והקצר, כפי שפעל בעבר. החברה הודתה למנהל רשות התעופה האזרחית, תא״ל במיל׳ שמואל זכאי, על "מעורבתו הישירה, הסיוע והמחויבות להסדרת הנושא."

כזכור, בחודש שעבר ארקיע הודיעה כי סומליה לא אישרה לה להמשיך ולטוס במרחב האווירי שלה, על רקע אי הכרתה בהיפרדות ממנה. זאת, לאחר שבסוף חודש דצמבר הכריזו ישראל וסומלילנד על כינון יחסים דיפלומטיים.

טיסות ארקיע העוברות בשמי סומלילנד הן הטיסות לבנגקוק, המתבצעות במטוסים חכורים, אך בהתאם לחוק כל טיסה המופעלת על ידי חברה ישראלית מחויבת בקבלת אישור מעבר מכל המדינות שבשטחן היא חולפת. מסלול הטיסה לתאילנד עובר בין היתר מעל הים האדום ובשמי אריתאירה, אתיופיה, סומליה והודו.

