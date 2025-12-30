כיכר השבת
ההכרה בסומלילנד

דיון החירום באו"ם: שגרירת ארה"ב שלעגה ל"פלסטין" - וההצהרה המיוחדת

אתמול כונס דיון חירום במועצת הביטחון של האו"ם, בעקבות ההכרה הישראלית בסומלילנד | סגנית שגריר ארצות הברית לאו״ם, תמי ברוס, תקפה בדיון את החברי המועצה, והאשימה אותם בסטנדרטים כפולים בכל הנוגע לישראל | סומלילנד פרסמה הצהרה לאחר כינוס החירום, בה הביעה את "הערכתה העמוקה" לישראל (בעולם)

הנציג הישראלי בדיון (צילום: AIJAC)

אתמול (שני) כונס לבקשת סומליה דיון חירום במועצת הביטחון של האו"ם, בעקבות ההכרה הישראלית בסומלילנד, אזור בדלני בצפון־מערב סומליה.

סגנית שגריר לאו״ם, תמי ברוס, תקפה בדיון את החברי המועצה, והאשימה אותם בסטנדרטים כפולים בכל הנוגע לישראל.

בדבריה אמרה ברוס כי ״לישראל יש זכות להכיר בעצמאות ״, והשוותה זאת להחלטות חד־צדדיות של מדינות רבות באירופה להכיר במדינה פלסטינית. לדבריה, ״מוקדם יותר השנה מספר מדינות קיבלו החלטה חד־צדדית להכיר במדינה פלסטינית שאינה קיימת, והמועצה לא התבקשה לכנס ישיבת חירום כדי לבטא את זעמה״.

היא הדגישה כי עמדת ארצות הברית בנוגע לסומלילנד לא השתנתה, לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הסתייג מהכרה רשמית, אך הוסיפה כי ״לישראל יש זכות לנהל יחסים דיפלומטיים כמו לכל מדינה ריבונית״.

שגריר סומליה לאו״ם, אבוקאר דאהיר אוסמן, דחה בתגובה כל צעד הקשור בסומלילנד ואמר כי הוא מתנגד "לכל ניסיון מצד ישראל להעביר אוכלוסייה מעזה לאזור הצפון־מערבי של סומליה״.

הצהרת סומלילנד

ממשלת סומלילנד פרסמה הצהרה לאחר כינוס החירום, בה הביעה את "הערכתה העמוקה" לישראל על "ההכרה בזוועות שביצעה ממשלת סומליה נגד תושבי סומלילנד בשנת 1998".

בהודעה נמסר גם כי "סומלילנד משבחת גם את נציגת ארצות הברית באו"ם על דבריה שהדגישו את מקומה של סומלילנד בתוך הקהילה הבינלאומית. הצהרותיהן משקפות יושרה, צדק וכבוד לאמת ההיסטורית".

"ממשלת הרפובליקה של סומלילנד מגנה בחריפות את ההכחשה של נציגת סומליה לרצח העם, הטבח ההמוני וניסיונות הטיהור האתני של 1998", נאמר בהמשך ההודעה. "פשעים אלה מתועדים היטב ומוכרים כפשעים נגד האנושות. מדינת סומלילנד מבוססת על לגיטימיות היסטורית, ממשל יעיל, טריטוריה מוגדרת, ורצונו החופשי של עמה" .

כזכור, ישראל הודיעה בסוף השבוע האחרון על הכרה רשמית בסומלילנד, לאחר יותר משלושה עשורים שבהם היא מתקיימת דה־פקטו כישות עצמאית - מאז שנפרדה מסומליה במהלך מלחמת אזרחים.

