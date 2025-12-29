כיכר השבת
מהלך מטלטל במזרח התיכון: למה ישראל הכירה בסומלילנד ומה העסקה האמיתית מאחורי הקלעים?

בראיון ל־אלי גוטהלף בכיכר FM מסביר המזרחן יוני בן מנחם מדוע ההכרה הישראלית ב־סומלילנד היא מהלך אסטרטגי מבריק, אילו אינטרסים ביטחוניים עומדים מאחוריו, ואיך זה משתלב בתיאום הצמוד בין בנימין נתניהו ל־דונלד טראמפ 

סומלילנד (צילום: shuterrstok)

ישראל שוברת את הכללים

מדינת ישראל עשתה השבוע צעד חריג וחסר תקדים: הכרה רשמית ב כמדינה עצמאית. מדובר בישות קטנה שהתפצלה מסומליה, אך למרות גודלה הזעיר - המהלך עורר סערה אזורית, גינויים בעולם הערבי, כינוס חירום של הליגה הערבית, ואף דיון מיוחד במועצת הביטחון של האו״ם.

למה מדינה בעיצומה של מלחמה בוחרת לפתוח חזית מדינית חדשה? לדברי יוני בן מנחם, זו ממש לא מחווה סמלית.

״זה מהלך אסטרטגי מבריק״

בן מנחם מבהיר כי מיקומה של סומלילנד הוא מפתח להבנת ההחלטה. המדינה שוכנת סמוך לתימן, בקרבה ישירה לים האדום ולנתיבי שיט קריטיים, ובאזור שבו פועלים החות׳ים ו.

״זה מאפשר לישראל אופציות ביטחוניות שלא היו קיימות קודם״, הוא מסביר, ״פיקוח על נתיבי השיט, מאבק בחות׳ים, ואפילו יתרון משמעותי מול איראן״.

לדבריו, מדובר גם במהלך שמכניס לחץ כבד על טורקיה, שלה השפעה עמוקה בסומליה, והמעורבות הישראלית באזור הזה היא ״אצבע בעין״ לאנקרה.

עסקה מאחורי הקלעים? ברור שכן

בן מנחם לא חושף פרטים קונקרטיים, אך חד־משמעי בנקודה אחת: ״ישראל לא עושה דבר כזה בחינם״.

לטענתו, סביר מאוד שההכרה הישראלית כרוכה בהבנות חשאיות, כולל נכונות עתידית של סומלילנד לשיתופי פעולה חריגים, גם בהקשר הפלסטיני. בין היתר עלתה האפשרות שסומלילנד תשמש יעד לקליטת תושבים מרצועת עזה שיבחרו לעזוב, כחלק מתוכניות שנידונו בעבר במעגלים אמריקאיים.

ישראל חלוצה, לא בודדה

אחת השאלות המרכזיות שעלו בראיון היא משמעות ההכרה הישראלית ללא הכרה אמריקאית רשמית בשלב זה. בן מנחם מבהיר כי אין כאן נתק בין ירושלים לוושינגטון.

״ישראל היא החלוצה״, הוא אומר, ״אבל אני לא מאמין לשנייה שזה נעשה בלי תיאום עם ״.

לדבריו, העובדה שטראמפ עצמו הצהיר כי הוא בוחן את סוגיית סומלילנד מחזקת את ההערכה שמדובר במהלך מתואם, כחלק מתמונה אזורית רחבה בהרבה.

לא הסכמי אברהם 2 - לפחות לא עכשיו

למרות האופטימיות, בן מנחם מצנן ציפיות. ההכרה בסומלילנד אינה פתיחת גל חדש של נורמליזציה בשלב הזה.

״המזרח התיכון כולו בהמתנה״, הוא מסביר, ״כולם מחכים לראות מה ייצא מהפגישה בין לטראמפ״.

הנושאים שעל השולחן כבדים: איראן, חמאס, , סוריה, והזירה הפלסטינית. רק לאחר קבלת החלטות אסטרטגיות בזירות האלו, ניתן יהיה להבין לאן פני האזור.

״במהלך מלחמה לא יוצאים להרפתקה מדינית״

המסר המרכזי של הראיון חד וברור: כשישראל יוצאת לצעד מדיני כה דרמטי בזמן מלחמה, הוא חייב לשרת ישירות את מאמצי הביטחון והאסטרטגיה.

ההכרה בסומלילנד, לפי בן מנחם, אינה סיפור על דיפלומטיה רכה או יחסי ציבור, אלא על מפת אינטרסים חדשה שמצוירת מחדש - בשקט, מאחורי הקלעים.

הראיון שודר ב״כיכר FM״ בהגשת אלי גוטהלף. הפקה: נריה סעדיה

