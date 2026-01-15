כיכר השבת
חזית חדשה בפתח?

החות'ים מכריזים מלחמה על ישראל בסומלילנד

מנהיג החות'ים מאיים לתקוף בסיסים ישראליים בסומלילנד: "העימות בלתי נמנע, אנחנו נערכים לסיבוב הבא". במערכת הביטחון עוקבים בדריכות אחרי הצהרת המלחמה החדשה שמסמנת יעד אסטרטגי הרחק מהים האדום (העולם הערבי)

מוסלמים בעד ישראל (צילום: אלי קובין)

בעוד עיני העולם נשואות לצפון ולעזה, מנהיג , עבד אל-מלכ אל-חות'י, מטיל פצצה ומסמן יעד חדש על המפה: . בנאום לוחמני שפורסם היום, הצהיר אל-חות'י כי כוחותיו הגבירו את המעקב המודיעיני אחר כל תנועה ישראלית באזור קרן אפריקה, ואיים באופן מפורש: "אנחנו נכה בכל בסיס או נוכחות ישראלית בסומלילנד".

לפי דבריו, החות'ים כבר נמצאים בעיצומו של שלב "ההכנה לסיבוב הבא", כשהוא מגדיר את העימות מול ישראל וארה"ב כגזירת גורל בלתי נמנעת. האיום הזה מעלה את רמת הכוננות בנתיבי השיט האסטרטגיים, ומסמן כי מבחינת צנעא – כל דריסת רגל ישראלית באפריקה היא מטרה לגיטימית לטילים וכטב"מים.

