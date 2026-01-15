החות'ים מכריזים מלחמה על ישראל בסומלילנד

מוסלמים בעד ישראל ( צילום: אלי קובין )

בעוד עיני העולם נשואות לצפון ולעזה, מנהיג המורדים החות'ים, עבד אל-מלכ אל-חות'י, מטיל פצצה ומסמן יעד חדש על המפה: סומלילנד. בנאום לוחמני שפורסם היום, הצהיר אל-חות'י כי כוחותיו הגבירו את המעקב המודיעיני אחר כל תנועה ישראלית באזור קרן אפריקה, ואיים באופן מפורש: "אנחנו נכה בכל בסיס או נוכחות ישראלית בסומלילנד".