החות'ים מכריזים מלחמה על ישראל בסומלילנד

בעוד עיני העולם נשואות לצפון ולעזה, מנהיג המורדים החות'ים, עבד אל-מלכ אל-חות'י, מטיל פצצה ומסמן יעד חדש על המפה: סומלילנד. בנאום לוחמני שפורסם היום, הצהיר אל-חות'י כי כוחותיו הגבירו את המעקב המודיעיני אחר כל תנועה ישראלית באזור קרן אפריקה, ואיים באופן מפורש: "אנחנו נכה בכל בסיס או נוכחות ישראלית בסומלילנד".
לפי דבריו, החות'ים כבר נמצאים בעיצומו של שלב "ההכנה לסיבוב הבא", כשהוא מגדיר את העימות מול ישראל וארה"ב כגזירת גורל בלתי נמנעת. האיום הזה מעלה את רמת הכוננות בנתיבי השיט האסטרטגיים, ומסמן כי מבחינת צנעא – כל דריסת רגל ישראלית באפריקה היא מטרה לגיטימית לטילים וכטב"מים.
