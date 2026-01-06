כיכר השבת
לא מכירים בנו - ולהיפך

פחות התחברו: ההודעה הזועמת של סומליה אחרי הביקור של סער

סומליה שיגרה הערב הודעה זועמת לאחר ביקורו של שר החוץ הישראלי גדעון סער בסומלילנד, חבל הארץ הצמוד לסומליה בו הכירה ישראל אך לאחרונה כמדינה עצמאית | זה מה שכתבו הסומלים בתגובה לביקור (בעולם) 

סער בסומלילנד (צילום: שלומי אמסלם, לע"ם)

משרד החוץ של הרפובליקה הפדרלית של סומליה פרסם הודעת גינוי חריפה בעקבות ביקורו של שר החוץ הישראלי בהרגייסה, בירת , מוקדם יותר היום (שלישי).

בהודעה רשמית שהוציא משרד החוץ והשיתוף הפעולה הבינלאומי, הוגדר הביקור כ"פלישה בלתי מורשית" לחלק בלתי נפרד משטחה הריבוני של המדינה.

לפי לשון ההודעה, מדובר ב"הפרה חמורה של ריבונותה של סומליה, שלמותה הטריטוריאלית ואחדותה הפוליטית", וכן ב"התערבות בלתי מקובלת בענייניה הפנימיים של מדינה חברה ריבונית באומות המאוחדות".

הממשלה במוגדישו הבהירה כי הרגייסה היא חלק משטחה המוכר של סומליה בזירה הבינלאומית, וקבעה כי "כל נוכחות רשמית, קשר או התקשרות המבוצעים בשטח סומליה ללא הסכמה ואישור מפורשים של ממשלת סומליה הפדרלית היא בלתי חוקית, בטלה ומבוטלת, ואינה נושאת תוקף או השפעה משפטית". עוד נמסר כי פעולות אלו עומדות בסתירה לעקרונות מגילת האומות המאוחדות, חוקי האיחוד האפריקאי והנורמות הדיפלומטיות המקובלות.

בסיום המכתב, קראה סומליה לישראל "להפסיק באופן מיידי את כל הפעולות הפוגעות בריבונותה, אחדותה ושלמותה הטריטוריאלית של סומליה, ולכבד באופן מלא את התחייבויותיה על פי המשפט הבינלאומי". במקביל, פנתה הממשלה לקהילה הבינלאומית, ובכלל זה לאו"ם, לליגה הערבית ולארגון לשיתוף פעולה אסלאמי, בבקשה לאשר מחדש את תמיכתם בריבונותה.

השלטונות במוגדישו הדגישו כי הם מחויבים לדיפלומטיה ולחוק הבינלאומי, אך הצהירו כי המדינה "שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים הדיפלומטיים והמשפטיים המתאימים, בהתאם לחוק הבינלאומי, כדי להגן על ריבונותה, אחדותה הלאומית ושלמותה הטריטוריאלית".

סומליה, מדינה מוסלמית בדרום-מזרח אפריקה - אינה מכירה בקיומה של מדינת ישראל, ובין שתי המדינות לא התקיימו מעולם יחסים דיפלומטיים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר