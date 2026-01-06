פחות התחברו: ההודעה הזועמת של סומליה אחרי הביקור של סער

משרד החוץ של הרפובליקה הפדרלית של סומליה פרסם הודעת גינוי חריפה בעקבות ביקורו של שר החוץ הישראלי גדעון סער בהרגייסה, בירת סומלילנד, מוקדם יותר היום (שלישי).

בהודעה רשמית שהוציא משרד החוץ והשיתוף הפעולה הבינלאומי, הוגדר הביקור כ"פלישה בלתי מורשית" לחלק בלתי נפרד משטחה הריבוני של המדינה.

לפי לשון ההודעה, מדובר ב"הפרה חמורה של ריבונותה של סומליה, שלמותה הטריטוריאלית ואחדותה הפוליטית", וכן ב"התערבות בלתי מקובלת בענייניה הפנימיים של מדינה חברה ריבונית באומות המאוחדות".

הממשלה במוגדישו הבהירה כי הרגייסה היא חלק משטחה המוכר של סומליה בזירה הבינלאומית, וקבעה כי "כל נוכחות רשמית, קשר או התקשרות המבוצעים בשטח סומליה ללא הסכמה ואישור מפורשים של ממשלת סומליה הפדרלית היא בלתי חוקית, בטלה ומבוטלת, ואינה נושאת תוקף או השפעה משפטית". עוד נמסר כי פעולות אלו עומדות בסתירה לעקרונות מגילת האומות המאוחדות, חוקי האיחוד האפריקאי והנורמות הדיפלומטיות המקובלות.

בסיום המכתב, קראה סומליה לישראל "להפסיק באופן מיידי את כל הפעולות הפוגעות בריבונותה, אחדותה ושלמותה הטריטוריאלית של סומליה, ולכבד באופן מלא את התחייבויותיה על פי המשפט הבינלאומי". במקביל, פנתה הממשלה לקהילה הבינלאומית, ובכלל זה לאו"ם, לליגה הערבית ולארגון לשיתוף פעולה אסלאמי, בבקשה לאשר מחדש את תמיכתם בריבונותה.

השלטונות במוגדישו הדגישו כי הם מחויבים לדיפלומטיה ולחוק הבינלאומי, אך הצהירו כי המדינה "שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים הדיפלומטיים והמשפטיים המתאימים, בהתאם לחוק הבינלאומי, כדי להגן על ריבונותה, אחדותה הלאומית ושלמותה הטריטוריאלית".

סומליה, מדינה מוסלמית בדרום-מזרח אפריקה - אינה מכירה בקיומה של מדינת ישראל, ובין שתי המדינות לא התקיימו מעולם יחסים דיפלומטיים.