תוכנית 'דבר ראשון' היום (ראשון), בהגשתו של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.
והיום בתוכנית, יקי דיין, לשעבר הקונסול הכללי בלוס אנג'לס על נסיעתו של נתניהו לפגישה עם טראמפ במאר א-לגו, בנוסף על האתגרים הגדולים ועל האינטרס הישראלי האמיתי של ישראל במדינה שאינה מוכרת ע"י שאר העולם.
עוד בכותרות: סיפור הטרדה חמור בבית שמש ופרטים חדשים על הירי לעבר מודיעין עילית. מי גילה ואיך - ומה הקושי הגדול של כוחות הביטחון?
הכל בפרק שלפניכם.
