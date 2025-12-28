דבר ראשון • התוכנית המלאה הקונסול חושף אינטרס שלא ידענו על סומלילנד | הטרדה חמורה בבית שמש, המשטרה לא טרחה לבדוק התצפיתן החרדי שראה את המחבל מתקרב והקפיץ את כל הכוחות | מלחיץ, האם אלו הפועלים שניסו להיכנס לדירה? | מה יותר חשוב לטראמפ הכסף מטורקיה או האינטרסים הישראלים | מה עומד מאחורי קבוצת האקרים חנדלה והשיר החסידי שלא הכרתם | כמה עולה לקנות מצלמה כשירה לבת הסמינר (דבר ראשון)