הקונסול חושף אינטרס שלא ידענו על סומלילנד | הטרדה חמורה בבית שמש, המשטרה לא טרחה לבדוק

התצפיתן החרדי שראה את המחבל מתקרב והקפיץ את כל הכוחות | מלחיץ, האם אלו הפועלים שניסו להיכנס לדירה? | מה יותר חשוב לטראמפ הכסף מטורקיה או האינטרסים הישראלים | מה עומד מאחורי קבוצת האקרים חנדלה והשיר החסידי שלא הכרתם | כמה עולה לקנות מצלמה כשירה לבת הסמינר (דבר ראשון) 

תוכנית 'דבר ראשון' היום (ראשון), בהגשתו של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית, יקי דיין, לשעבר הקונסול הכללי בלוס אנג'לס על נסיעתו של לפגישה עם טראמפ במאר א-לגו, בנוסף על האתגרים הגדולים ועל האינטרס הישראלי האמיתי של ישראל במדינה שאינה מוכרת ע"י שאר העולם.

עוד בכותרות: סיפור הטרדה חמור בבית שמש ופרטים חדשים על הירי לעבר מודיעין עילית. מי גילה ואיך - ומה הקושי הגדול של ?

הכל בפרק שלפניכם.

