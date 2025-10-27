לראשונה בהיסטוריה, מדענים הצליחו לתעד בעזרת טכנולוגיה סייסמית מתקדמת כיצד מתרחש תהליך "קריעת" אזור הפחתה (אזור גאולוגי שבו לוח טקטוני אחד, בדרך כלל לוח אוקייני צפוף יותר, חודר מתחת ללוח טקטוני אחר) שפעיל כיום ונמצא בעמק ימי מול חופי צפון אמריקה. צוות חוקרים בינלאומי גילה שבר עצום באורך 75 קילומטר אשר פורץ דרך לוח האוקיינוס החודר מתחת ללוח הצפון-אמריקני - מה שמגביר את הבנתם של תהליכים טקטוניים הרסניים.​

המחקר, שפורסם בכתב העת Science Advances, התמקד בלוחות חואן דה-פוקה ואקספלורר הדוחקים אל מתחת ליבשת. החקירה התבססה על הדמיות סייסמיות מתקדמות ומדידות פעילות של רעידות אדמה בשנת 2021, וגילתה כיצד הלוחות נשברים בהדרגה, כשחלקים מהם צונחים לעומק של כחמישה קילומטר. התגלית אינה נחשבת מסוכנת בטווח המיידי לתושבי האזור, אך היא קריטית להבנת המורכבות של אזורי הפחתה ותחזית סכנות סייסמיות עתידיות.

ד"ר ברנדון שוק, גיאולוג מוביל מהאוניברסיטה הלאומית של לואיזיאנה, מתאר את התהליך כ"רכבת שנעה באיטיות לקראת התרסקות" - כאשר השבר אינו מתרחש באירוע אחד גדול, אלא בשרשרת התפרקויות איטיות לאורך שנים רבות. התפצלות הלוח משמשת כהסבר לתופעות גיאולוגיות מסתוריות דוגמת שבבי לוחות עתיקים מול חופי קליפורניה והיווצרות הרי געש במקום בלתי צפוי.

המדענים בודקים כעת האם השברים החדשים יכולים להשפיע על תנועת הגלים הסייסמיים או אף על רעידות אדמה מסוכנות. למרות זאת, אזור קסקדיה נותר מהסבירים ליצירת רעידות אדמה חזקות וגלי צונמי, והמחקר הנוכחי פותח פתח לדייק את הערכות ההתמודדות העתידיות של הרשויות והתושבים באזור.