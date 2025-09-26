לאחר שישה רבעונים של ירידה במכירות, סטארבקס הכריזה על תוכנית הבראה הכוללת סגירה של מאות סניפים לא מצליחים ברחבי ארצות הברית וקנדה וצמצום מצבת העובדים הארגוניים. על פי מאזן החברה, כ-1% מסך הסניפים בצפון אמריקה ייסגרו עד סוף שנת הכספים 2025 - עם יעד לסיים את השנה עם כ-18,300 נקודות מכירה פעילות. מנכ"ל החברה, בריאן ניקול, הדגיש כי "הסגירות ממוקדות באותם מקומות בהם לא ניתן לייצר את האווירה והניסיון שהלקוחות והשותפים מצפים להם, או שאינם מהווים פוטנציאל לרווחיות".
במקביל, כחלק מההיערכות מחדש, תפטר החברה 900 עובדים שאינם ברשת הקמעונאית עצמה, בנוסף להפסקת חיפוש אחר דרושים לתפקידים שלא אוישו עד כה. זוהי סדרת הפיטורין שניה בשנה האחרונה, לאחר גל קודם שגרר פיטורי 1,100 עובדים בפברואר.
לפי הדיווח לרשות ניירות ערך האמריקאית, ההוצאות הישירות של המהלך נאמדות במיליארד דולר: כ-150 מיליון דולר לפיצויי פיטורים, ו-850 מיליון דולר להוצאות הקשורות בפינוי וסגירת נכסים, כולל הפסדים בגין השכירות.
בשוק ההון התקבלה ההודעה באדישות יחסית, והעלייה במחיר המניה הייתה זניחה - החברה נסחרת כיום בשווי של כ-95.6 מיליארד דולר, כאשר ביצועיה בחצי השנה האחרונה היו נמוכים משמעותית ממדד S&P500.
את תוכנית "בחזרה לסטארבקס" מוביל ניקול מאז תחילת כהונתו, בניסיון לחדש את חוויית בית הקפה המסורתית בעידן של תחרות עזה ועליית מחירים, עם השקעה בעיצוב אינטימי, כלי חרס מיוחדים, תוספת מקומות ישיבה והעצמת שעות הצוות בסניפים רווחיים. המהלך משקף העזה ארגונית לעמוד מול מציאות עסקית מאתגרת, בתקווה לשנות מגמה ולהחזיר את סטארבקס למרכז חיי הלקוחות.
0 תגובות