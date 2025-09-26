סוגרת סניפים. סטארבקס ( צילום: Shutterstock )

לאחר שישה רבעונים של ירידה במכירות, סטארבקס הכריזה על תוכנית הבראה הכוללת סגירה של מאות סניפים לא מצליחים ברחבי ארצות הברית וקנדה וצמצום מצבת העובדים הארגוניים. על פי מאזן החברה, כ-1% מסך הסניפים בצפון אמריקה ייסגרו עד סוף שנת הכספים 2025 - עם יעד לסיים את השנה עם כ-18,300 נקודות מכירה פעילות. מנכ"ל החברה, בריאן ניקול, הדגיש כי "הסגירות ממוקדות באותם מקומות בהם לא ניתן לייצר את האווירה והניסיון שהלקוחות והשותפים מצפים להם, או שאינם מהווים פוטנציאל לרווחיות".