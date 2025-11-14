ממשלת איסלנד קבעה שכל הגבלה או פגיעה בזרם קירור האוקיינוס האטלנטי הצפוני - ה-AMOC - היא איום על חוסנה, ביטחונה הקיומי ויכולת ההתמודדות עם שינויים אקלימיים. צעד זה, שעליו הכריז שר האקלים יוהאן פאל יוהנסון, מאפשר למדינה לרכז מאמצים ממשרד האנרגיה, התחבורה והחקלאות, מה שמבסס הערכות סיכונים ומהלכי הערכות להבטחת אספקת מזון ואנרגיה.

ה-AMOC, המוכר כ"מזגן של אירופה", מביא מים חמים מהאזורים הטרופיים לכיוון האוקיינוס הארקטי ומנטרל את חורפי אירופה, אך משבר הקרחונים בגרינלנד עומד להאט אותו ואף להפסיקו לחלוטין. מדענים מזהירים שקריסה מלאה של הזרם עלולה להוביל למיני עידן קרח באירופה, להרוס מערכות חקלאיות, לשבש תחבורה ימית ולגרום שיבושים עולמיים באספקת מזון.

הדיון באיסלנד מועצם בעקבות מכתב גלוי ששלחו 44 מדעני אקלים מ-15 מדינות למועצה הנורדית, בו נטען כי הסיכון לקריסת AMOC גבוה משחשבו ויש לפעול בדחיפות. באוקטובר השנה, ערכה המועצה שבוע דיונים בנושא "נקודות האל חזור בצפון", בעוד מדענים ואקדמאים מצביעים על פערים גדולים בהבנת השפעות חברתיות, כלכליות וביטחוניות של קריסת הזרם.

המדינות הסקנדינביות נוקטות באמצעים שונים: אירלנד עדכנה את ממשלתה ואת ועדת האקלים, נורבגיה מקצה משאבים למחקרי עומק, וגם הבריטים משקיעים מעל 81 מיליון ליש"ט במחקרי סיכונים אקלימיים. על פי מדענים, קריסה של AMOC תשפיע לא רק על אירופה, אלא תיצור שיבושים במערכות משקעים באפריקה, הודו ודרום אמריקה, תחריף את התחממות אנטארקטיקה ואף תסכן את שרידות מדפי הקרח וסביבה ימית עולמית בכלל.