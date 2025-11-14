כיכר השבת
"שינויי אקלימים קיצוניים"

"איום ביטחוני לאומי - קיומי" | איסלנד בהתראת חירום בעקבות קריסת זרם האוקיינוס האטלנטי

בפעם הראשונה בהיסטוריה, איסלנד הכריזה רשמית על קריסת זרם האוקיינוס האטלנטי (AMOC) כאיום ביטחוני לאומי ואיום קיומי, צעד המעיד על עומק הדאגה ביחס לשינויים האקלימיים הקיצוניים | הממשלה בוחנת צעדי חירום ומכינה תוכנית פעולה בין-משרדית להתמודדות עם השפעות אפשריות (בעולם)

קרחון באיזור זרם האוקיינוס האטלנטי (צילום: צילום מסך)

ממשלת איסלנד קבעה שכל הגבלה או פגיעה בזרם קירור האוקיינוס האטלנטי הצפוני - ה-AMOC - היא איום על חוסנה, ביטחונה הקיומי ויכולת ההתמודדות עם שינויים אקלימיים. צעד זה, שעליו הכריז שר האקלים יוהאן פאל יוהנסון, מאפשר למדינה לרכז מאמצים ממשרד האנרגיה, התחבורה והחקלאות, מה שמבסס הערכות סיכונים ומהלכי הערכות להבטחת אספקת מזון ואנרגיה.

ה-AMOC, המוכר כ"מזגן של אירופה", מביא מים חמים מהאזורים הטרופיים לכיוון האוקיינוס הארקטי ומנטרל את חורפי אירופה, אך משבר הקרחונים בגרינלנד עומד להאט אותו ואף להפסיקו לחלוטין. מדענים מזהירים שקריסה מלאה של הזרם עלולה להוביל למיני עידן קרח באירופה, להרוס מערכות חקלאיות, לשבש תחבורה ימית ולגרום שיבושים עולמיים באספקת מזון.

הדיון באיסלנד מועצם בעקבות מכתב גלוי ששלחו 44 מדעני אקלים מ-15 מדינות למועצה הנורדית, בו נטען כי הסיכון לקריסת AMOC גבוה משחשבו ויש לפעול בדחיפות. באוקטובר השנה, ערכה המועצה שבוע דיונים בנושא "נקודות האל חזור בצפון", בעוד מדענים ואקדמאים מצביעים על פערים גדולים בהבנת השפעות חברתיות, כלכליות וביטחוניות של קריסת הזרם.

המדינות הסקנדינביות נוקטות באמצעים שונים: אירלנד עדכנה את ממשלתה ואת ועדת האקלים, נורבגיה מקצה משאבים למחקרי עומק, וגם הבריטים משקיעים מעל 81 מיליון ליש"ט במחקרי סיכונים אקלימיים. על פי מדענים, קריסה של AMOC תשפיע לא רק על אירופה, אלא תיצור שיבושים במערכות משקעים באפריקה, הודו ודרום אמריקה, תחריף את התחממות אנטארקטיקה ואף תסכן את שרידות מדפי הקרח וסביבה ימית עולמית בכלל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר