צפון קוריאה של אפריקה: ביקור נדיר ומצולם במדינת אריתריאה | צפו

הצלם החב"די מאיר אלפסי, לא נח. הפעם הוא הגיע ל"צפון קוריאה של אפריקה" | זו מדינה סגורה, מסתורית ומנותקת כמעט לחלוטין מהעולם אך הוא גילה שם עולם עשיר, מפתיע ומלא בסיפורים אנושיים – כולל סיפור יהודי שכמעט ונשכח | תיעוד מצלם מהמסע המרתק (מגזין כיכר)

מדינה קטנה לחופי ים סוף, סגורה, מסתורית, מנותקת כמעט לחלוטין מהעולם ומכונה לעיתים "צפון קוריאה של אפריקה". אבל מאחורי הכותרות הדרמטיות מסתתר עולם עשיר, מפתיע ומלא בסיפורים אנושיים – כולל סיפור יהודי שכמעט ונשכח.

במהלך ביקורי הקצר של ארבעה ימים במדינה, יצא לי לראות פנים שונות של המקום – מההשפעה האיטלקית ברחובות אסמרה, ועד השרידים של קהילה יהודית עתיקה, ששרדה את מבחן הזמן. 

באסמרה, עיר הבירה, שוכן בית הכנסת היהודי האחרון במדינה. המקום שקט, צנוע ומטופח, עדות אילמת לעבר עשיר. כיום, נשאר רק יהודי אחד במדינה – סמי כהן, ששומר על המקום במסירות.

סמי, יהודי תימני-אריתריאי, מספר על השנים שבהן הייתה קהילה של ממש – עשרות משפחות, תפילות, חגי ישראל ותחושת שייכות. היום הוא שומר על הזיכרון, על האמונה, ועל המקום.

בהמשך הביקור, הגעתי גם לבית העלמין היהודי באסמרה. המצבות מספרות סיפור של עלייה, גירוש, מסחר, קהילה חיה – ואת וסופה.  

צפו במסע המצולם והמרתק בגלריה שלפניכם:

ביקור נדיר באריתריאה (צילום: מאיר אלפסי)
