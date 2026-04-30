המנהיג העליון, מוג'תבא חמינאי, מסר היום (חמישי) הצהרה לנאמניו לאחר זמן רב, גם הפעם בחר להעביר הקלטה או טקסט כתוב.

המנהיג העליון של איראן התייחס למציאות הביטחונית והפוליטית במפרץ הפרסי ושלח מסר חריף לכוחות הזרים הפועלים במרחב הימי.

לדבריו, "הזרים שמגיעים ממרחק אלפי קילומטרים, ופועלים בחמדנות וברשעות במרחב המים של המפרץ הפרסי וים עומן, אין להם מקום שם אלא במעמקי מימיו", איים על האמריקנים שעדיין פועלים באזור ומטילים מצור

​חמינאי הוסיף כי "אנו חולקים גורל משותף עם שכנינו במרחב המים של המפרץ הפרסי וים עומן", תוך שהוא משרטט חזון שבו המדינות הגובלות בים מנהלות את ענייניהן באופן עצמאי.

הוא ציין כי "בעזרת הכוח הא-לוהי, העתיד המזהיר של אזור המפרץ הפרסי יהיה עתיד ללא אמריקה, ובשירות הקידמה, הנוחות והרווחה של עמיו", כשהוא רואה ביציאת כוחות ארצות הברית תנאי הכרחי לשגשוג.

​בהמשך דבריו תקף המנהיג העליון את התשתיות הצבאיות של ארצות הברית באזור וטען כי "נוכחותם של הזרים האמריקאים והתבצרותם באדמות המפרץ הפרסי היא הגורם החשוב ביותר לחוסר ביטחון באזור". הוא הוסיף כי "הבסיסים הרעועים של אמריקה אינם בעלי יכולת לספק את ביטחונם שלהם, ובוודאי שאין תקווה לאספקת ביטחון עבור התלויים באמריקה וחסידיה באזור".

​לסיכום הבהיר חמינאי כי איראן מתכוונת להדק את הפיקוח על נתיבי השיט האסטרטגיים.

הוא הצהיר כי "איראן האסלאמית, מתוך הכרת תודה מעשית על ברכת ניהול מצר הורמוז, תהפוך את אזור המפרץ הפרסי לבטוח ותחסל את השימוש לרעה של האויב בנתיב מים זה". לדבריו, "הכללים המשפטיים והפעלת הניהול החדש של המצר יקבעו נוחות וקידמה לטובת כל עמי האזור, והטבותיו הכלכליות ישמחו את לב העם".

בדבריו רמז המנהיג העליון על תוכניותיה של איראן לדרוש אגרת מעבר עבור כל ספינה שתעשה את דרכה במצרי הורמוז.