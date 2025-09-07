כיכר השבת
מספר מועמדים היו בריאיון

בהסכמת הרמטכ"ל ושר הביטחון: זה המינוי שקיבל מפקד להב 433 לשעבר

לאחר בחינת מספר מועמדים לתפקיד, החליטו שר הביטחון כ"ץ והרמטכ"ל למנות את ניצב בדימוס יורם הלוי לתפקיד מתאם פעולות הממשלה בשטחים | השר כ"ץ: "הוא מכיר היטב את ההתיישבות היהודית ביו"ש ואת הנושא הפלסטיני" (חדשות)

ניצב יורם הלוי (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

שר הביטחון והרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הודיעו לפני זמן קצר (ראשון), כי החליטו למנות את ניצב בדימוס יורם הלוי לתפקיד מתאם פעולות הממשלה בשטחים.

שר הביטחון בחר בהלוי לאחר שראיין מספר מועמדים לתפקיד, ולאחר בחינה, הוחלט למנות את הלוי לתפקיד.

הלוי מילא בהצטיינות שורת תפקידים לאורך השנים במשטרת ישראל, בין היתר, כמפקד הימ"מ, מפקד להב 433, מפקד משמר הגבול, מפקד מחוז דרום ומחוז ירושלים, המכשירים אותו למלא היטב את התפקיד בתקופה מאתגרת זאת. להלוי תוענק דרגת אלוף והוא יצטרף למטה הכללי של צה"ל.

הלוי בעל תואר ראשון במדע המדינה ותואר שני בחינוך. בנו, פקד ייטב לב הלוי ז"ל, שירת כלוחם וקצין בימ"מ, ונפל בפעילות מבצעית במהלך מלחמת "חרבות ברזל".

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "ליורם הלוי ניסיון רב מתוקף מגוון התפקידים אותם מילא בעבר בהצטיינות רבה במשטרת ישראל, כולל כמפקד מחוז ירושלים, ומכיר היטב את ההתיישבות היהודית ביו"ש ואת הנושא הפלסטיני, ואני משוכנע שימלא את התפקיד על הצד הטוב ביותר".

