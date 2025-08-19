לפני זמן קצר: ממשלת ישראל אישרה קיצוץ נרחב במשרדים הממשלתיים ובמקביל, אישרה תוספת של עשרות מיליארדים לטובת תקציב הביטחון של ישראל.

אך הפעם בניגוד לתקציבים קודמים כמות המתנגדים גדלה, כאשר השרים חיים כץ, אבי דיכטר, יואב קיש, איתמר בן גביר, יצחק וסרלאוף ועמיחי אליהו הצביעו נגד הקיצוץ הרוחבי והתוספת הביטחונית

השר בן גביר תקף במהלך הישיבה: "זה כסף שהולך לסיוע ההומניטרי לחמאס. תגידו אפשר לדעת כמה הולך אליהם?".

סמוטריץ: "עוד לא נקבע הסכום. נחליט בקבינט לא פה".

סטרוק: "זה לא כסף לחמאס, זה כסף למה שהקבינט קבע שהסיוע ילך לאזרחים ישירות ולא לחמאס".

קיש: "אתם אומרים שזה כסף למלחמה, ביקשתי כסף לסיוע נפשי לתלמידים לא קיבלתי".

חיים כץ: "אפילו לא הרמת לי טלפון להסביר את הקיצוץ ברווחה והבריאות".

סמוטריץ: "עם כל הכבוד אני לא אתקשר עכשיו ל-32 שרים.

דיכטר: "אפילו עם תינוק בן 8 ימים שמקצצים לו מתייעצים יותר ממה שהתייעצתם כאן עם השרים לפני הקיצוץ הזה".

סמוטריץ: "אין אצלך אף איש מקצוע במשרד, אין עם מי לדבר, אם אתם אומרים שאני כזה שר אוצר גרוע אני מתפטר. נמאס לי".

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הגיב להחלטת הממשלה: "התנגדתי לכל קיצוץ או הסטת תקציב בתכנית אופק חדש ובשכר המורים והמורות בחינוך החרדי".

לדבריו: "בד בבד, בסיעתא דשמיא הצלחנו להביא לכך שהושאר סכום התקציב עד לסוף השנה הנוכחית בסך 89 מליון ש"ח, בשל אי ביצוע התכנית עד כה, ומשנת 2026 התקציב יעמוד שוב כבתחילה על סך 570 מליון ש"ח לכל שנה בבסיס התקציב".