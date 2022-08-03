אילון מאסק חשף בפודקאסט פופולרי את מחשבותיו על רוחניות, אמונה והיקום ועל השאלה הגדולה מכולם - האם הוא מאמין באלוקים? | השיחה נעה בין פילוסופיה אישית, טכנולוגיה וחזון עתידי לחלל ולבינה מלאכותית (חדשות בעולם)
מהי הדרך להתמודדות עם טרגדיות?
מה סוד שתיקתו של אהרן הכהן אחרי מות נדב ואביהוא?
ומדוע השכר שקיבל על כך היה שנתייחד עמו הדיבור?
שיעורו השבועי של המרצה הנודע הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון - מוקדש השבוע לאסון מירון • צפו (בארץ)
כתובת אינטרנט שתכלול את שם השם המפורש אושרה על-ידי ועדה לבחינת שמות דומיין פוגעניים. הסופרת יוכי ברנדס טענה כי "האותיות הן שמו הפרטי של אלוקי ישראל ונחשבות לשם הקדוש ביותר בתרבות היהודית. השם צריך, לפי דעתי, להישאר שם שכותבים בספר התורה ומדפיסים בפסוקי התנ"ך
אנו במעשינו מחיים את העולמות כולם, עליונים ותחתונים, כלשונו של הגר"ח. ואם חלילה חסר העולם את "החמצן" הרוחני של מעשינו, בלימוד התורה, אזי "כרגע היו נחרבים כל העולמות עליונים ותחתונים והיו לאפס ותהו חס ושלום". [ליסוד זה מקורות רבים בספרי קדמונינו ז"ל, והבאנו כדוגמא מדבריו של הגר"ח בעניין.
בימים האחרונים הפיץ משרד החינוך בבתי-ספר ברחבי הארץ שאלון המיועד לתלמידי כיתות א-ו. בין השאלות, נשאלו התלמידים עד כמה הם מאמינים באלוקים - שאלה לגיטימית לחלוטין במדינה יהודית. היו כמה הורים שלא אהבו את השאלה על האמונה באלוקים ופנו לתקשורת. משרד החינוך הסיר את השאלון בבהלה