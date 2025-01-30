סלוואן מומיקה, גבר ממוצא עיראקי בן 38 שתועד ב-2023 שורף ספרי קוראן בשבדיה, נורה למוות בסמוך לבירה שטוקהולם, כך דווח היום (חמישי) בתקשורת המקומית | המשטרה המקומית פתחה בחקירה, בצל הביקורת והכעס הרבים שתיעודיו עוררו בקהילה המוסלמית (בעולם)
הסתיימה ההפגנה בשוודיה במהלכה הצהירה האישה כי תשרוף את התנ"ך, לדבריה במחאה על רמיסת זכויות הילדים • היא הוסיפה ואיימה כי תחזור שוב על הפרובוקציה ותשרוף גם חלקים מהגמרא • שר החוץ אלי כהן איים בפגיעה ביחסים המדיניים (חדשות)
החלטת שוודיה להתיר את שריפת התנ"ך במהלך הפגנה, על ידי פעיל ששמו לא נמסר, מעוררת זעם בעולם היהודי - אחרי הזעם בעולם המוסלמי בעקבות שריפת הקוראן | בקהילה היהודית המקומית מזכירים כי גינו את הפגיעה באסלאם - ומצפים להמשך שיתוף פעולה (חדשות)