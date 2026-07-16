לא נעים: שוטרים שלפו מהמיטה את הצעיר שפרסם תיעוד מסוכן | צפו

אירוע חריג נרשם לפנות בוקר (חמישי) בצפון הארץ, כאשר עשרות לוחמי משטרה פשטו על בתיהם של רוכבי אופנוע והעבירו אותם היישר ממיטותיהם אל חדרי החקירות. המבצע המורכב, שהחל כחקירה סמויה ומתוחכמת, חשף תופעה מדאיגה של רוכבים צעירים שהפכו את כבישי ישראל למגרש משחקים פרטי ואת הרשתות החברתיות לבמה להפצת סרטוני פרא מנקרי עיניים, תוך זלזול מוחלט לכאורה בחוק ובחיי אדם.

המבצע נולד מתוך שיתוף פעולה הדוק במסגרת תוכנית החירום הלאומית המשותפת לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (רלב"ד) ולאגף התנועה של משטרת ישראל. היחידה המרכזית (ימ"ר) של אגף התנועה ניהלה בשבועות האחרונים פעילות מודיעינית ענפה, שהתבססה על ניטור רשתות חברתיות, מעקב אחר קבוצות ייעודיות ואיסוף קפדני של סרטונים שהעלו הרוכבים עצמם.

הרוכבים החשודים, כך מתברר, נהגו לתעד את עצמם כשהם מבצעים עבירות תנועה חמורות ומסכנות חיים – בהן רכיבה ממושכת על גלגל אחד ("ווילי") בכבישים מהירים, נהיגה במהירויות חריגות וקיצוניות, זיגזוגים מסוכנים ביותר בין נתיבים וכלי רכב נוסעים, עקיפות פראיות בדרכים לא פנויות ונהיגה כללית בקלות ראש המאפיינת בריונות כביש מובהקת.

הבוקר, עם מעבר החקירה משלב סמוי לגלוי, ניתן האות לפרוץ אל הבתים. כוחות עצומים המונים כ-70 לוחמים ושוטרים מימ"ר אגף התנועה, בשיתוף פעולה צמוד עם היחידה האווירית של משטרת ישראל, לוחמי משמר הגבול, אנשי המשמר הלאומי, לוחמי יס"מ גליל, שוטרי מחוזות צפון וחוף, וכן חוקרי מחלק את"ן ימ"ר צפון, פשטו בו-זמנית על שבעה יישובים שונים ברחבי צפון הארץ. השוטרים הגיעו אל בתי החשודים בשעות הבוקר המוקדמות מאוד, הפתיעו אותם בשנתם, ועיכבו לחקירה שמונה חשודים מרכזיים בפרשה.

בתיעוד המיוחד שהפיצה המשטרה ושמתפרסם בכתבה זו, ניתן לראות את מאחורי הקלעים של המבצע המורכב ואת הסרטונים המפלילים ששימשו כחומר הראיות המרכזי נגד החשודים. הסרטון נפתח בשיחה מתוך ניידת המשטרה, כאשר הבלשים מתאמים את ההגעה אל היעדים מול מסוק של היחידה האווירית שמלווה אותם מלמעלה ומכוון אותם אל הבתים. הבלשים עוברים על תיקי החקירה והתמונות, ולאחר מכן נראים כוחות היס"מ והבלשים כשהם נכנסים רגלית בסמטאות צרות של יישובים בצפון הארץ. באחד הבתים דופקים השוטרים על הדלת, מעירים את החשוד ההמום משנתו, ומקריאים לו את זכויותיו: "זכותך לשמור על זכות השתיקה... כל דבר שתגיד עשוי לשמש נגדך".

לצד צילומי המעצרים, התיעוד מציג את הסרטונים המקוממים שהעלו החשודים עצמם לרשתות: רוכב אופנוע נראה כשהוא מרים גלגל בכביש מהיר לאור יום, נוסע במהירות עצומה ומסכן את הנוסעים סביבו; רוכבים אחרים מתועדים מבצעים פעלולים דומים בלילה בכבישים בינעירוניים עמוסים, כשהם מזגזגים בין מכוניות במהירות מסחררת ואף רוכבים בעמידה או ללא ידיים על כידון האופנוע.

במהלך הפשיטות ותפיסת הראיות, איתרו השוטרים והחרימו שבעה אופנועים כבדים ורכב פרטי אחד ששימשו, על פי החשד, לביצוע העבירות ולתיעודן. בדיקת האופנועים בשטח גילתה ממצאים חמורים ביותר: באחד הכלים עלה חשד כבד לזיוף של מספרי השלדה והמנוע כדי להקשות על זיהויו, ובחלק נרחב מהאופנועים האחרים אותרו ליקויי בטיחות מכניים חמורים ביותר – כאלה שלא רק שאינם חוקיים, אלא מהווים סכנת מוות מיידית לרוכבים עצמם ולשאר משתמשי הדרך התמימים. שמונת החשודים שעוכבו נחקרו באזהרה במשרדי היחידה המרכזית, ובתום חקירתם שוחררו בתנאים מגבילים ובערבויות מתאימות. במשטרה מבהירים כי התיקים מועברים ישירות אל יחידת תביעות התעבורה, וכי בכוונתם לפעול בנחישות וביעילות לצורך הגשת כתבי אישום מהירים ומיצוי מלא של הדין עם המעורבים.

רפ"ק יובל הראל, נציג אגף התנועה, מסר בהצהרה מיוחדת בעקבות המבצע: "בתקופה האחרונה התנהלה חקירה סמויה ביחידת 'מצפן' של המשטרה בשיתוף היחידה המרכזית של גף התנועה, במסגרתה נאספו ראיות נגד חשודים שביצעו עבירות בריונות כביש, סיכנו את חייהם ואת חיי המשתמשים בדרך, והעלו את התיעוד לרשתות החברתיות. שוטרי משטרת ישראל ימשיכו לפעול בנחישות נגד עברייני הדרך, יאתרו אותם, יסגרו עליהם מעגל ויביאו אותם למיצוי הדין".

באגף התנועה ניצלו את ההזדמנות ופנו בקריאה ישירה לציבור הרחב לגלות אחריות אזרחית ולסייע במלחמה העיקשת בקטל בכבישים: "אם נחשפתם לתיעוד ברשתות, או שהייתם עדים בזמן אמת לנהיגה פרועה, בריונות כביש מסכנת חיים או השתוללות של אופנוענים – אל תעמדו מנגד ואל תישארו אדישים. העבירו את המידע והתיעוד לידי משטרת ישראל. כל דיווח וכל סרטון כזה מסייעים לנו לאתר את העבריינים, להרחיק אותם מהכביש לצמיתות ולמצות עמם את הדין עוד לפני שהם גורמים לאסון נורא ובלתי הפיך. יחד, באמצעות ערנות ושיתוף פעולה, נוכל להציל חיים ולשמור על ביטחונם של הנוסעים בדרכים".

במשטרה סיכמו במסר חד וברור המופנה אל אותם רוכבים שעדיין לא נתפסו: "מי שבוחר להפוך את כבישי ישראל למסלול מרוצים, ומשתמש ברשתות החברתיות כדי להפגין פעלולים מסוכנים ולצבור לייקים על חשבון חיי אדם, צריך לדעת דבר אחד פשוט – התיעוד שאתם מעלים בגאווה יהפוך לראיה המרכזית שתשלח אתכם אל מאחורי סורג ובריח. המשטרה משתמשת כיום באמצעים הטכנולוגיים, המודיעיניים והמבצעיים המתקדמים ביותר כדי לשים עליכם את היד. מי שיזלזל בחוק ויסכן חיים – סופו להיעצר, להיות מורחק מהכביש ולשלם מחיר כבד".