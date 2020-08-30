משרד הבריאות הורה על סגירתו המיידית של מכון פוטותרפיה מוכר במרכז בני ברק, זאת בעקבות ביקורת פתע שחשפה ליקויים תברואתיים ותפקודיים חמורים. הממצאים הציגו מחסור בכוח אדם ובעיות חיטוי קשות, המהוות לדברי המשרד סכנה מיידית למטופלים (בארץ)
ישנם כאלו שמכירים את מחלת העור מקרוב, וישנם כאלה שבחיים לא נפגשו איתה, אבל כאשר היא שכיחה בקרב 3 אחוזים לפחות מהואכלוסייה, הגיע הזמן לדבר עליה. יצאנו לבדוק עם המומחית ד"ר חגית מץ (חדשות בריאות, שיווקי)
לקראת כנס הבריאות הדיגיטלי לאשה מבית היוצר של מאמע וכיכר שבת, יצאנו לבדוק את המענה של החידושים הטכנולוגיים הרפואיים. פרופ' רמות, רופא עור בכיר במחלקת עור במרכז הרפואי הדסה, ואחראי מרפאת הפסוריאזיס במחלקה, בראיון (מאמע, בריאות)
רבים מהסובלים ממחלות עור כרוניות כגון אקזמה, פסוריאזיס, אטופיק דרמטיטיס או סתם רגישות בעור המתפתחת מעת לעת ליובש, קשקשת, גירוי או אדמומיות, מחפשים פתרונות טבעיים על מנת להימנע מתופעות הלוואי הקשות הנגרמות בדרך כלל מתרופות, בשביל אלו הפתרון הטבעי הוא הטוב ביותר, על כך בכתבה