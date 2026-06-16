מטוסי חיל האוויר בדרך לתקיפות ( צילום: דובר צה"ל )

בחשיפה דרמטית שפורסמה הבוקר (שלישי), גילה מפקד חיל האוויר האלוף עומר טישלר כי תקיפה אווירית רחבת היקף של צה"ל בעומק איראן, שתכנונה הושלם בשבוע שעבר והייתה מוכנה להפעלה מיידית, בוטלה ברגע האחרון בעקבות התערבותו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

במכתב שנשלח למשרתים בחיל האוויר, פירט טישלר את הרגעים הדרמטיים שקדמו לביטול המבצע. "כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב", כתב מפקד חיל האוויר. "שעות ספורות מפקודה להמראה, מאות מטרות בלב איראן. התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים בטייסות שעה בלבד טרם היציאה למטס". כזכור, נשיא ארה"ב דרש מראש הממשלה בנימין נתניהו לבטל את התקיפה המתוכננת. המהלך מגיע על רקע המשא ומתן המתנהל בין וושינגטון לטהראן, כאשר ארצות הברית מבקשת למנוע הסלמה נוספת באזור.

המכתב המלא

במכתבו, פירט האלוף טישלר את הישגי חיל האוויר בפעילות המבצעית מול איראן. "פגענו קשות בהנהגה האיראנית, במערכי ההגנה וההתקפה, במרכיבי הגרעין, בכלכלה, בשרשרת הפיקוד והידע, בתעשייה הצבאית והלאומית", כתב מפקד חיל האוויר.

לדבריו, הפעילות הביאה לצמצום משמעותי של האיום, הארכת משך השיקום ושימור היכולת לחזור ולפעול באיראן ככל שיידרש. טישלר הוסיף כי המערכת הביטחונית עוקבת בדריכות אחר השינויים המדיניים בזירה הבינלאומית, וציין: "מוקדם לדעת כיצד ישפיעו המהלכים העולמיים על המציאות הבטחונית".