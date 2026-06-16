כיכר השבת
שעה לפני ההמראה

מפקד חיל האוויר חושף: תקיפה רחבה באיראן בוטלה ברגע האחרון בהוראת טראמפ

מפקד חיל האוויר חושף כי תקיפה רחבה באיראן הייתה מוכנה להפעלה מיידית • טראמפ דרש מנתניהו לבטל את המטס שעה לפני ההמראה | "מאות מטרות בלב איראן" (צבא וביטחון)

1תגובות
מטוסי חיל האוויר בדרך לתקיפות (צילום: דובר צה"ל)

בחשיפה דרמטית שפורסמה הבוקר (שלישי), גילה מפקד חיל האוויר האלוף עומר טישלר כי תקיפה אווירית רחבת היקף של צה"ל בעומק איראן, שתכנונה הושלם בשבוע שעבר והייתה מוכנה להפעלה מיידית, בוטלה ברגע האחרון בעקבות התערבותו של נשיא .

במכתב שנשלח למשרתים בחיל האוויר, פירט טישלר את הרגעים הדרמטיים שקדמו לביטול המבצע. "כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב", כתב מפקד חיל האוויר. "שעות ספורות מפקודה להמראה, מאות מטרות בלב . התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים בטייסות שעה בלבד טרם היציאה למטס".

כזכור, נשיא ארה"ב דרש מראש הממשלה לבטל את התקיפה המתוכננת. המהלך מגיע על רקע המשא ומתן המתנהל בין וושינגטון לטהראן, כאשר ארצות הברית מבקשת למנוע הסלמה נוספת באזור.

המכתב המלא

במכתבו, פירט האלוף טישלר את הישגי חיל האוויר בפעילות המבצעית מול איראן. "פגענו קשות בהנהגה האיראנית, במערכי ההגנה וההתקפה, במרכיבי הגרעין, בכלכלה, בשרשרת הפיקוד והידע, בתעשייה הצבאית והלאומית", כתב מפקד חיל האוויר.

לדבריו, הפעילות הביאה לצמצום משמעותי של האיום, הארכת משך השיקום ושימור היכולת לחזור ולפעול באיראן ככל שיידרש. טישלר הוסיף כי המערכת הביטחונית עוקבת בדריכות אחר השינויים המדיניים בזירה הבינלאומית, וציין: "מוקדם לדעת כיצד ישפיעו המהלכים העולמיים על המציאות הבטחונית".

בנימין נתניהוארה"באיראןדונלד טראמפחיל האווירצבא ארה"ב

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מה עניין הכתבה הזאת למרבית קוראי המדור? האם מישהו מכיר את הביטוי מטס? ומה עם "תקיפה"? הרי לא מגובר על סוגית "תקפו כהן"
תקפו כהן

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר