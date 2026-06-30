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כניעת החוק: שוטרים נמלטים בבושת פנים מול המון מהגרים משתולל

תיעוד מזעזע חושף את אובדן השליטה המוחלט ברחובות היבשת, כאשר כוחות שיטור נאלצו לנוס על נפשם מפני המון אלים של מהגרים (חדשות בעולם)

השוטרים נמלטים (צילום: מסך)

מה שאמור היה להיות חגיגת אוהדים הפך למפגן של אנרכיה ותוקפנות חסרת רסן. קבוצה גדולה של מהגרים מרוקאים, שהתאספו בעקבות ניצחון נבחרת מרוקו על נבחרת הולנד, פתחה במתקפה ישירה ופרועה נגד כוחות שהיו במקום.

התמונות הקשות מראות שוטרים, שאמורים להוות את חומת המגן של האזרחים, כשהם נדחקים לפינה ונאלצים להימלט מהזירה תחת מטר של תקיפות. מדובר ברגע של שפל עמוק שבו הסמכות המדינית נסוגה בפני אלימות רחוב מאורגנת, מה שמותיר את הציבור המום וחסר אונים.

השוטרים נמלטים
השוטרים נמלטים| צילום: צילום: רשתות חברתיות

התגובות לתיעוד המביש לא איחרו לבוא, כשרבים תוהים כיצד הגיעה אירופה למצב שבו המשטרה אינה מסוגלת לאכוף את מרותה. "איך אירופה יכולה לתת לזה לקרות? איך המשטרה יכולה פשוט לברוח?", , אחד הצופים המזועזעים, שהוסיף כי המראות מזכירים יותר את "העולם השלישי" מאשר מדינה אירופית מודרנית. תקרית זו מהווה תמרור אזהרה בוער לסחף החברתי ולאובדן המשילות המאיים על יציבותה של היבשת.

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