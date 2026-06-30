כניעת החוק: שוטרים נמלטים בבושת פנים מול המון מהגרים משתולל

מה שאמור היה להיות חגיגת אוהדים הפך למפגן של אנרכיה ותוקפנות חסרת רסן. קבוצה גדולה של מהגרים מרוקאים, שהתאספו בעקבות ניצחון נבחרת מרוקו על נבחרת הולנד, פתחה במתקפה ישירה ופרועה נגד כוחות המשטרה שהיו במקום.

התמונות הקשות מראות שוטרים, שאמורים להוות את חומת המגן של האזרחים, כשהם נדחקים לפינה ונאלצים להימלט מהזירה תחת מטר של תקיפות. מדובר ברגע של שפל עמוק שבו הסמכות המדינית נסוגה בפני אלימות רחוב מאורגנת, מה שמותיר את הציבור המום וחסר אונים.