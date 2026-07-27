נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר אזהרה חריפה לעבר טהראן, כאשר הבהיר בריאיון שהעניק היום (שני) לכתב חדשות 12 ברק רביד כי חלון הזמנים להשגת פריצת דרך מדינית בין המדינות הינו קצר ביותר.

לדבריו, וושינגטון מקיימת בימים אלו "שיחות עמוקות מאוד" מול איראן, אך העמיד בצורה חד משמעית אופציה צבאית מיידית במידה והמגעים הדיפלומטיים לא יניבו פרי.

"נחזור לפעולה צבאית עוצמתית מאוד", אמר טראמפ בנחרצות, כשנשאל על התרחיש שבו השיחות עם איראן לא יעלו יפה. הנשיא האמריקני הבהיר כי הסבלנות האמריקנית מוגבלת, וכי או שהדברים יזוזו במהירות מרבית ויביאו לתוצאה רצויה, או שהם פשוט לא יתרחשו במישור הדיפלומטי - מה שיוביל באופן מיידי לחזרה למסלול הצבאי.

בזירה הבינלאומית ומאחורי הקלעים של המגעים, הסביר הנשיא טראמפ את המניע שהוביל אותו לקבל את ההחלטה על השהיית התקיפות הצבאיות המתוכננות נגד יעדים איראניים בסוף השבוע האחרון. לדבריו, הצעד נעשה בעקבות פניות נמרצות ומפורשות מצד גורמים ומדינות שונות במזרח התיכון ובעולם הפועלות כמתווכות בין הצדדים.

טראמפ ציין כי כלל הגורמים המעורבים במגעים מול טהראן פנו אליו בבקשה ישירה "אל תירה", וביקשו להעניק הזדמנות נוספת למשא ומתן. הנשיא הוסיף כי לערכתו הנהגת איראן אכן מעוניינת כעת להגיע לעסקה ולפתרון, אך הדגיש שלוח הזמנים אינו פתוח ללא הגבלה.

מצר הורמוז והסכם גרעין על השולחן

כחלק מהרקע והמהלכים הרחבים המתרחשים מתחת לפני השטח, המשא ומתן הנוכחי מתמקד בניסיון לגבש הסכם חדש ויציב. בין היעדים המרכזיים של השיחות עומדת הדרישה להביא לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז, לצד התנעת דיונים על הסכם גרעין מקיף וחדש.

בעוד ערוץ התקשורת המרכזי והישיר מנוהל כעת בין איראן לעומאן, בסוד העניינים מעורבות באופן פעיל שורה של מדינות ובהן קטאר, פקיסטן ומצרים, לצד שליחיו המיוחדים של הנשיא טראמפ, סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר. הנשיא הוסיף כי מהמהלך עד כה לא היה מה להפסיד, ואף ציין כי בעקבות השהיית התקיפות נרשמה הרגעה מסוימת בשווקים, שבאה לידי ביטוי בירידת מחירי הנפט ובעליות שערים בבורסות.