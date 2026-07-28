יושב ראש רע"ם, חבר הכנסת מנסור עבאס, נמנע מלהשיב היום (שלישי) באופן ישיר לשאלה האם ארגון חמאס הוא ארגון טרור שיש להשמידו - במהלך ריאיון טעון שהעניק לרשת ב'.

המראיינת, אסתי פרז, פתחה בבקשה לחדד את עמדתו של עבאס לקראת הבחירות הקרבות, ושאלה אותו ישירות כיצד הוא מסתכל על חמאס, והאם הוא מוכן לומר בקול ברור כי מדובר בארגון טרור שביצע טבח באזרחים ישראלים בשביעי באוקטובר ושיש לחסלו.

בתגובה לכך טען עבאס כי מדובר בניסיון מתמשך לשים אותו במבחנים. בדבריו אמר עבאס: "הנושא הזה כל הזמן מעלים אותו ומחפשים בפינות. נשים את מנסור עבאס בעוד מבחן ובעוד מבחן. אנחנו גינינו כל מעשה טרור, גינינו את הפשעים של השביעי באוקטובר, לא רק בהיבט האזרחי, גם בהיבט האסלאמי הדתי. ויצאנו נגד זה, ועשינו את הכל כדי לשמור על מרקם היחסים, ועשינו את הכל בכל מה שאנחנו יכולים כדי לשחרר את החטופים. ושוב רוצים להחזיר אותנו למבחנים האלו". הוא הוסיף וסיפר על שאיפתו לשלב את המגזר הערבי בישראל, תוך ניסיון להגיע לפיוס ושלום בין העמים.

העימות החריף כאשר המראיינת קטעה את דבריו והדגישה כי אינו עונה לשאלה הישירה שנשאלה, והציגה שוב את השאלה האם חמאס הוא ארגון טרור שצריך להשמיד אותו. עבאס השיב בתקיפות: "מעבר לזה, לבוא ולהעמיד את מנסור עבאס עכשיו במבחנים, ולהציג אותו שהוא אויב של זה, ואויב של זה, ואויב של זה – זה לא נכון, זה לא חכם. אנחנו כל הזמן משחקים לידיים של הימין הכי קיצוני ביותר שרוצה לעשות דליגיטימציה למנסור עבאס ולרע"מ, ולכל אזרח, את יודעת, לא רק לערבים. רוצים לעשות דליגיטימציה גם ליאיר גולן, וגם לדמוקרטים, וגם לשמאל בישראל. אסור לנו ללכת לשם".

בהמשך השיחה, כאשר המראיינת לא ויתרה וביקשה תשובה חד משמעית שתשרת את המאזינים, הצהיר עבאס באופן מפתיע: "אני לא רוצה לתת לך תשובה חד משמעית!". כשנשאל מה הבעיה לומר בצורה פשוטה 'כן' או 'לא', טען עבאס כי הוא מנסה להוביל תהליך של פיוס ושלום, וכי הגישה המציגה אותו באור הזה היא מוטעית.

המראיינת הקשתה ושאלה האם הוא אינו רואה בחמאס ארגון טרור, ועל כך השיב עבאס: "יש לי תשובה חד משמעית, אני לא רוצה להגיד אותה. את משחקת לידיים של סמוטריץ' ובן גביר, כל הכבוד לך. זו לא גישה נכונה. יש לי את השיקולים שלי, את העמדות, ואת סולם הערכים שלי. ברור, חד משמעי".

כשנשאל מדוע כל כך קשה לו לומר את הדברים בצורה גלויה, סיפק עבאס נימוק ביטחוני ואישי. עבאס אמר: "כי זה פיקוח נפש מבחינתי. אתם לא רוצים להשמיע את זה. אני מסביר ואומר לכם – זה עניין של פיקוח נפש. אתם רוצים שנהיה אויבים, אתם רוצים שנהיה תחת מתקפות... זו טיפשות לחלוטין להוביל את השיחה למעמד הזה". הראיון הסתיים בטונים צורמים כאשר המראיינת ציינה כי אינה מצליחה להבין את עמדתו, בעוד עבאס יצא נגד עצם הקו שהובילה המראיינת בשידור.