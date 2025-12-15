כמעט ארבע שנים לפרוץ מלחמת רוסיה-אוקראינה, וברקע שיחות התיווך בין המדינות הניציות, בכיר אמריקני אמר הערב (שני) כי "90% מנקודות המחלוקת נפתרו", וכי "ארה"ב מוכנה לסייע לאוקראינה כדי לקדם שלום מתמשך". הנשיא זלנסקי אמר כי נושא השטחים הוא "סוגייה כואבת".

לפי אותו בכיר, "אוקראינה תקבל ערובות ביטחוניות שדומות לסעיף 5 באמנת נאט"ו, שקובע כי כל התקפה על אחת מהמדינות החברות תיחשב להתקפה על הברית כולה - ויתר בעלות הברית יתגייסו לסייע לה צבאית". היא תקבל הסכם כולל פיקוח ומנגנון למניעת התנגשויות. "ערבויות הביטחון חזקות והן אמיתיות" נמסר.

הבכיר אמריקני הוסיף כי "ההצעה לערובות הללו לא תהיה על השולחן לעד". בכיר אחר אמר כי רוסיה פתוחה לאפשרות שאוקראינה תצטרף לאיחוד האירופי.

בנוגע לתחנת הכוח הגרעינית בזפוריז'יה, עדיין קיים פער בין רוסיה לאוקראינה, אך שתיהן רוצות שהתחנה תתוקן ותפעל; קרובים להסכמה על חלוקה של 50-50 בחשמל.

קנצלר גרמניה פרידיריך מרץ אמר כי "יש סיכוי לתהליך שלום אמיתי בין רוסיה לאוקראינה". מרץ הוסיף: "זה הסיכוי הטוב ביותר מתחילת המלחמה. בלי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא היינו מגיעים לדינמיקה החיובית של השעות האחרונות". מרץ ציין כי "הטריטוריה היא סוגיית מפתח, אבל רק אוקראינה תחליט אם לוותר על שטח".