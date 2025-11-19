נאט"ו חושפת: כך ייראה הקרב הבלתי מאויש הבא

תרגיל משותף צה"ל ומארינס ( צילום: אתר צה"ל )

תרגיל REPMUS/DYMS 2025, שהתקיים השנה באזורי טרויה וססימברה שבפורטוגל, התבסס כאחד האירועים המרכזיים ביבשת אירופה להצגת טכנולוגיות צבאיות מתקדמות וחיזוק שיתוף הפעולה בין גופי הצבא, מכוני מחקר ומובילות תעשייה ביטחונית.

על פי דיווחים ברשת BBC, האירוע היוקרתי משך אליו נציגים בכירים ממדינות ברית נאט"ו, וכן משלחות נרחבות ממוסדות אקדמיים ומחברות טכנולוגיה עולמיות, במטרה מרכזית אחת: לבחון לעומק את הדור הבא של מערכות אוטונומיות (בלתי-מאוישות) ואת היכולות המבצעיות הנלוות להן. מעבדה ימית, אווירית וקרקעית האירוע, יוזמה משותפת של הצי הפורטוגלי, נאט"ו והסוכנות האירופית להגנה, נחשב למתחם ייחודי לבדיקות שטח קפדניות של פלטפורמות אוטונומיות הפועלות בים, מתחת למים, באוויר וביבשה. טראמפ יצא ב-200 קמ"ש על הכתבת: "את בן אדם נורא ועיתונאית נוראית" ישראל גראדווהל | 10:36 הכתבת הביכה את הנסיך הסעודי ושאלה על רצח חשוקג'י - טראמפ: "דברים קורים" יוסי נכטיגל | 10:59 כפי שפורסם ב-CNN, סביבת ההפעלה המאתגרת המאפיינת את קו החוף הפורטוגלי מאפשרת לצבאות ולתעשיות לבחון את התפקוד האמיתי של הכלים הללו בתנאים קרובים ככל האפשר לזירת לחימה. בין המשתתפות הבולטות השנה בלטה במיוחד התאגיד הגרמני ריינמטאל (Rheinmetall), שהציג את מערכת "מאסטר המשימה" (Mission Master) – רכב קרקעי רובוטי, שתוכנן לפעול באופן עצמאי במרחבים מורכבים ובתנאי שטח קשים. בחברה הדגישו כי התרגיל העניק הזדמנות נדירה לבחון את המערכת בנסיבות מבצעיות אמיתיות, מול תרחישים רב-לאומיים ותחת ממשקי שליטה ובקרה שאמורים להתממשק באופן מלא עם מערכות נאט"ו.

כטב"מ צה"ל ( צילום: עמית אגרונוב , חיל האוויר )

הדגש: תקשורת ואיחוד כוחות

הליבה של התרגיל השנה הייתה בנושא אינטגרציית המערכות: האתגר הטמון ביכולת התקשורת, העברת הנתונים ושיתוף הפעולה הדיגיטלי בין כלים אוטונומיים שונים, המופעלים על ידי צבאות שונים.

במהלך ההדגמות, הוצגו לראווה ממשקים המבוססים על תקני נאט"ו מוסכמים (כגון STANAG), לצד מערכות ניהול משימה מתקדמות. אלו איפשרו שיתוף מידע מיידי ורציף בין יחידות הפועלות ביבשה, בים ובאוויר. לפי פרסומים מפי התקשורת האירופית, השילוב בין התקנים המשותפים לבין יכולות עיבוד נתונים מהירות יוצר תשתית חיונית לקראת משימות משולבות עתידיות המשתרעות על פני מספר זירות פעולה.

ריינמטאל עצמה הציגה מנעד רחב של פיתוחים טכנולוגיים: מחיישנים חדישים, דרך מרכזי שליטה ובקרה, ועד כלים רובוטיים ברמת אוטונומיה גבוהה. הצוותים הטכניים של החברה פעלו בשיתוף פעולה הדוק עם מפעילים צבאיים ומומחי אינטגרציה. החברה טוענת כי המשוב המבצעי שנאסף בפורטוגל יאפשר קיצור משמעותי של מחזורי הפיתוח והתאמה מהירה של הטכנולוגיות לצרכים המבצעיים של הלוחם בשטח.

סיכום

תרגיל REPMUS/DYMS 2025 ממחיש בבירור את הקצב המהיר שבו העולם הביטחוני-טכנולוגי מתקדם, ואת המשקל הגובר של פלטפורמות בלתי-מאוישות כמרכיב מרכזי בסדר הכוחות של העתיד. עבור התעשיות הביטחוניות, אירוע זה אינו רק במת תצוגה, אלא גם מרחב למידה חיוני המגשר בין המחקר והפיתוח ליישום המבצעי.