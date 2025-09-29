אוקראינה מדווחת על ציון דרך מפתיע במלחמה, הממחיש את הפער הגובר בין עלות הנשק לבין יכולת ההשמדה שלו: כוחות אוקראיניים הצליחו להפיל מסוק רוסי באמצעות מל"ט (FPV First Person View).

האירוע התרחש אמש כאשר יחידת מל"טים של הצבא האוקראיני כיוונה והשמידה כלי טיס צבאי רוסי באזור קוטליאריבקה במחוז פוקרובסק שבדונייצק.

המסוק שהופל זוהה תחילה כדגם Mi-28, אשר שוויו מוערך בלא פחות מ-15 מיליון דולר. אף על פי שמתנדב אוקראיני הבהיר מאוחר יותר כי ייתכן שמדובר במסוק מדגם Mi-8 במקום.

כך או כך, היכולת של מל"ט זול יחסית ליירט מטרה כה יקרה ומתקדמת מטלטלת את התפיסות המסורתיות של לוחמה אווירית.

ההצלחה נרשמה לזכות טייסי החטיבה ה-59 של כוחות המערכות הבלתי מאוישות. מפקד כוחות המערכות הבלתי מאוישות של אוקראינה, רוברט "מדיאר" ברובדי, דיווח על האירוע ופרסם סרטון המתעד את הפלת המסוק הרוסי על ידי מל"ט FPV.

החטיבה הדגישה כי ההשמדה המוצלחת היא פרי עבודה מדויקת של המודיעין האוקראיני ו"אנשינו". לוחמי החטיבה אף שלחו אזהרה חריפה לכוחות הרוסיים: "מי שמגיע לכאן 'להסתכל' צריך להיות מוכן".

אירוע הפלת המסוק מצטרף לשורה של תקריות המדגישות את האיום הגובר שמציבים המל"טים האוקראיניים על ציוד רוסי יקר ערך. רק לאחרונה דווח כי ספינת מלחמה רוסית התנגשה במכלית בעת שניסתה "להימלט" ממל"טים אוקראיניים.

ההיקף העצום של הלחימה משתקף גם באבדות היומיות, כאשר ב-28 בספטמבר לבדו דיווח הצבא האוקראיני כי הצבא הרוסי איבד 1,080 חיילים, וכי עשרות כלי נשק וציוד הושמדו על ידי כוחות ההגנה האוקראיניים.