מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און הכריז השבוע כי פיתוח בינה מלאכותית והרחבת היכולות של מערכות נשק בלתי מאוישות צריכים לקבל עדיפות עליונה בתוכניות המודרניזציה של הצבא במדינה. דבריו נאמרו במהלך ביקור ומעקב אישי אחר הדגמת דגמי רחפנים מתקדמים במתחם לפיתוח תעופה ללא טייס בפיונגיאנג, שם תועד לצד כלי טיס המזכירים חזותית דגמים מתקדמים מהמערב, בהם הרחפן האמריקאי RQ-4 של חברת נורת'רופ גרומן.

קים הביע "שביעות רצון רבה" מהצלחת ניסוי דגמי הרחפנים החדשים, הכוללים כלי תקיפה ומודיעין טקטיים, וכן הרחפנים מהסדרה "Kumsong" שפותחו על ידי מכוני מחקר צבאיים מרכזיים במדינה. בתצלומים ששחררה התקשורת הממלכתית נראה רחפן תוקף מדגים פגיעות במטרות דמה - רמז ליכולות המתפתחות בתחום לוחמת המל"טים.

המאמץ להטמעה מואצת של בינה מלאכותית במסגרת מערכות הנשק הלא־מאוישות נתמך על ידי שיתופי פעולה אסטרטגיים עם רוסיה, אשר מעבירה לידי פיונגיאנג לא רק אמצעי לחימה, אלא גם ידע טכנולוגי ותשתיות לייצור עצמאי של רחפני תקיפה כדוגמת Shahed-136 האיראניים. הדרכות מתקיימות עבור מפעילים צפון קוריאנים, הן בבירה פיונגיאנג והן באזורי אימונים ייעודיים לאורך החוף המזרחי, מה שמאיץ את בניית היכולת המבצעית והייצורית בתחום הרחפנים במדינה.

חוקרים בדרום קוריאה מזהירים כי ניסיוני הקרב שצוברים לוחמים צפון קוריאנים במוקדי לחימה לצד רוסיה מעניק לצפון ניסיון במודלים מתקדמים של ייצור, שליטה ויישום טקטיקות של נחילי מל"טים - ידע העלול להטות את מאזן הכוחות באזור. בשבועות הקרובים צפויה המפלגה הקומוניסטית לחגוג 80 שנה להקמתה, ואנליסטים מניחים כי פיונגיאנג צפויה לחשוף לראווה הישגים צבאיים חדשים בניסיון להציג עוצמה ועצמאות טכנולוגית.

למרות הנראות המרשימה, מרבית המומחים טוענים כי בפועל היכולות הצפון קוריאניות עדיין רחוקות מאלה של המערב - אך קוראים למעקב דרוך אחר קצב ההתקדמות בצפון, במיוחד נוכח שילוב טכנולוגיות חדשות ופוטנציאל ליציבות אזורית מתערערת.