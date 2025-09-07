על רקע השתתפותו של מנהיג קוריאה הצפונית, קים ג'ונג-און במצעד צבאי הסיני לציון 80 שנה לניצחון על יפן במלחמת העולם השנייה. אחד האירועים המסקרנים הוא ללא ספק הפגישה שלו עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, בפגישה ניסו להציג את מה שכונה "ציר התהפוכות" החדש, המבטא התנגדות לסדר הליברלי המערבי.

אך בשולי הפגישה, בתיעודים רבים נצפו פקידים צפון קוריאנים מבצעים טקס ניקיון חריג, שלפי ההערכות נועד למנוע זליגת דנ"א של הדיקטטור.

הטקס המוזר תועד במצלמה ונחשף על ידי עיתונאי רוסי בשם אלכסנדר יונאשב, שפרסם את הסרטון ברשתות החברתיות. מיד לאחר שהמשא ומתן הסתיים וקים ופוטין עזבו את החדר כדי לשתות תה באווירה רגועה יותר, נראו שני אנשי צוות צפון קוריאנים מנקים בקדחתנות כל זכר לנוכחותו של קים.

הכיסא שעליו ישב נוקה ביסודיות, וכך גם שולחן סמוך אליו. אחד מאנשי הצוות אסף גם את הכוס שממנה שתה קים ולקח אותה על מגש, ככל הנראה כדי להחזירה לקוריאה הצפונית. כל משטח שבו נגע קים נוקה בקפדנות.

יונאשב תיאר כי הצוות הנלווה לראש קוריאה הצפונית השמיד בקפידה את כל עקבות נוכחותו של קים.

ההסבר הנפוץ למאמצים הקיצוניים הללו הוא חשש שדגימות דנ"א של קים ייאספו וישמשו לבדיקת מצבו הבריאותי או אף לסייע בניסיון התנקשות. גורם מודיעין דרום קוריאני הסביר כי למצבו הפיזי של המנהיג העליון יש השפעה מכרעת על המשטר הצפון קוריאני, וכי קוריאה הצפונית מקדישה מאמץ מיוחד לאטום כל דבר הקשור לכך.

אמצעי אבטחה אלו אינם חדשים ומהווים פרוטוקול סטנדרטי עוד מתקופת שלטונו של אביו של קים, קים ג'ונג איל.

תקריות דומות תועדו בעבר: לאחר פסגת 2019 בהאנוי עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נראו שומרים חוסמים את רצפת חדרו במלון ומנקים אותה במשך שעות, תוך הוצאת פריטים כמו מזרן ומיטה. כמו כן, צוותו של קים נצפה מנקה בקפדנות פריטים עוד לפני שהוא משתמש בהם. לדוגמה, לפני פגישותיו עם נשיא דרום קוריאה לשעבר מון ג'ה-אין ב-2018 ועם פוטין ב-2023, צוות האבטחה של קים חיטא וניקה בקפדנות את הכיסאות והשולחנות שלפניהם ישב, ואף סרק את המושב בגלאי מתכות.

התיעודים הללו מספקים הצצה לחוסר האמון העמוק של קים, גם כלפי בנות בריתה לכאורה כמו רוסיה וסין. ומסתבר שממש לא קל להיות דיקטטור.