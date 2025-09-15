כיכר השבת
"לא מצליחים לתקן"

מפתיע: זו כמות הרחפנים המסוכנים שחדרו ממצרים לישראל "רק בחודש האחרון"

רק במהלך החודש האחרון: למעלה ממאה רחפנים חלקם נושאי נפץ - חדרו לישראל מגבול מצרים | בדובר צה"ל הגיבו: "ערים להתפתחות תופעת ההברחות ברחפנים ופועלים במגוון דרכים" (צבא)

מה קורה בגבול מצרים? למעלה ממאה רחפנים, חלקם נושאי אמצעי לחימה - חדרו לעבר שטח ישראל, רק במהלך החודש האחרון, כך פורסם הערב (שני) בכאן חדשות.

על פי הפרסום, כוחות הביטחון לא מצליחים לסכל את מרבית ההברחות בגבול עם המצרים. בנוסף בצה"ל מנסים להסתיר את המספר המדיוק של הרחפנים, שהצליחו לחדור לעבר שטח ישראל במהלך הזמן האחרון.

קצין המשרת בגזרת הגבול עם מצרים טען כי "יש פה עבודה של תצפיות וסיורים ומודיעין וחמ"לים והכל הולך לפח. גם אם התצפית מזהה את הרכב מגיע מהצד המצרי, עד שהכוחות מגיעים לאזור המבריחים כבר בבית שלהם זה מאד מתסכל. מדי פעם מצליחים לנטרל רחפן".

בדובר צה"ל טענו כי הם "ערים להתפתחות תופעת ההברחות ברחפנים ופועלים תוך מעקב הדוק במגוון דרכים ואמצעים ביניהם תצפיות, אמצעי איסוף ומודיעין. בנושא מתבצעת עבודת מטה בכדי לשפר את המענה המבצעי במרחב".

כיכר השבת
