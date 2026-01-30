המסתערבים דילגו על החומות, פרצו לבית ועצרו מחבל שתכנן פיגוע 

( צילום: דוברות המשטרה )

הותר לפרסום כי בפעילות מבצעית שהתקיימה השבוע (רביעי) בשעות הלילה, פעלו מסתערבי מג״ב איו״ש תחת חטיבת אפרים ובהכוונת שירות הביטחון הכללי, במרחב טולכרם, למעצר מחבל שלפי אינדיקציה מודיעינית התכוון לבצע פיגוע.

הכוח פעל בצורה מסוערבת ונכנס למרחב הכפר, במקביל לפריסת כוחות גלויים שסגרו על המבנה שבו, על פי החשד, הסתתר המחבל חדר שחאדה. עם השלמת הכיתור, ניסה החשוד להימלט מהמבנה. הכוח הגיב בירי לעברו, וזוהתה פגיעה בפלג גופו התחתון. המחבל נעצר בשטח והועבר להמשך חקירה בידי שב״כ.

( צילום: דוברות המשטרה )

"כוחות הביטחון ימשיכו לפעול לסיכול תשתיות טרור במרחב, ומול כל מי שיפגע או ינסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון", נמסר בהודעה משותפת לדוברות המשטרה ודובר צה״ל.