מסוק הקרב הוותיק אפאצ'י ( צילום: אתר צה"ל )

בעוד צבאות מערביים רבים עדיין מתלבטים כיצד להתמודד עם האיום המתפתח של רחפנים וכטב"מים, בריטניה מבצעת קפיצת מדרגה דרמטית. משרד ההגנה הבריטי חשף השבוע את פרויקט NYX - תוכנית שאפתנית שתהפוך את מסוקי האפאצ'י הוותיקים ל"ספינות אם" מתקדמות, המסוגלות לשלוט ולתאם נחילי רחפנים אוטונומיים המונעים בבינה מלאכותית.

המהלך הבריטי מגיע בעיתוי קריטי. בזירות הקרב המודרניות, מאוקראינה ועד למזרח התיכון, הוכח כי רחפנים זעירים ומזל"טים קטנים הפכו לכלי נשק מכריע. כעת, בריטניה מבקשת לא רק להגיב לאיום, אלא להוביל את המהפכה הטכנולוגית הבאה בלוחמה האווירית.

לוחמים בריטים מפעילים רחפנים ( צילום: צבא בריטניה | חשבון רשמי )

"פקודה ולא שליטה" - העיקרון המהפכני

על פי הדיווחים הרשמיים, פרויקט NYX מבוסס על עקרון "פקודה ולא שליטה" (Command, not Control). במקום שטייס אנושי ישלוט ישירות בכל רחפן, המערכת תאפשר לרחפנים האוטונומיים לקבל החלטות עצמאיות בזמן אמת, להסתגל למצבים משתנים בשטח, ולבצע משימות מורכבות - כל זאת תוך שהטייס האנושי נשאר מוגן במרחק בטוח. הרחפנים, המכונים "כנף נאמנה" (Loyal Wingman), יהיו מסוגלים לבצע מגוון רחב של משימות: איתור וזיהוי מטרות, תקיפה מדויקת, לוחמה אלקטרונית, ואף הגנה על המסוק האם מפני איומים מתקרבים. "הרחפנים האלו יהפכו את הצבא הבריטי לקטלני יותר ויעניקו לו יכולת לשרוד ולנצח בכל זירה", הכריז שר המוכנות והתעשייה הביטחונית הבריטי, לוק פולארד.

אפא'צי בפעולה ( צילום: ביטאון חיל האוויר | אתר צה"ל )

שבע חברות בגמר - התחרות על העתיד

לאחר תהליך מיון קפדני שהסתיים בסוף 2025, שבע חברות טכנולוגיה וביטחון מובילות זכו לעלות לשלב הגמר של הפרויקט. ביניהן נמנות ענקיות עולמיות כמו Lockheed Martin האמריקאית, BAE Systems הבריטית, ו-Leonardo האירופית. החברות נבחרו על סמך יכולתן הטכנולוגית, ניסיונן המבצעי, והחזון שלהן לעתיד הלוחמה האווירית.

במרץ 2026 צפויה הרשימה להצטמצם לארבע ספקיות בלבד, שיתחרו על פיתוח אב-הטיפוס המבצעי. כל אחת מהחברות תציג את הפתרון הטכנולוגי שלה, ורק הטובות ביותר יזכו להוביל את המהפכה הבריטית בלוחמה האוטונומית.

מסוקי אפאצ'י ( צילום: אתר צה"ל , חשבון רשמי )

יעד שאפתני: 2030

המטרה הסופית של פרויקט NYX היא להעמיד "נחילי רפאים" מבצעיים כבר בשנת 2030. זהו לוח זמנים אגרסיבי במיוחד, המעיד על הדחיפות שבה רואה משרד ההגנה הבריטי את הצורך בשדרוג היכולות האוויריות. בתוך פחות מארבע שנים, בריטניה מתכננת להפוך למעצמת הלוחמה האוטונומית המובילה בעולם.

הפרויקט מהווה חלק ממגמה רחבה יותר בצבאות המערב. גם ארצות הברית מקדמת עסקאות נשק משמעותיות הכוללות מסוקי אפאצ'י מתקדמים, וגם נאט"ו משקיעה במערכות מכ"ם מהפכניות שנועדו להתמודד עם האיומים המתפתחים. אולם הגישה הבריטית, המשלבת בינה מלאכותית עם פלטפורמות מאוישות קיימות, עשויה להוות מודל לעתיד הלוחמה האווירית.

עבור ישראל, המתמודדת עם איומי רחפנים וכטב"מים מכיוונים מרובים, הפיתוח הבריטי מהווה נקודת עניין משמעותית. היכולת לשלב טכנולוגיות דומות במערך הביטחוני הישראלי עשויה לחזק את היתרון האווירי המכריע של מדינת ישראל מול אויביה.