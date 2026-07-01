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מאסק נותר ללא מילים: משותקים, עיוורים ואילמים הם נחלת העבר

הכל התחיל בקוף ששיחק משחקי וידאו בכוח המחשבה, אבל היום אילון מאסק כבר מדבר על שלב הניסים | הטכנולוגיה החדשה של נויראלינק מצליחה לחדור את ה"שריון" של המוח ולהפוך את המדע הבדיוני למציאות רפואית שתשנה את חיינו (חדשות בעולם)

אז והיום | נויראלינק ממשקי מוח-מחשב (BCI) מושתלים במטרה לסייע לאנשים עם שיתוק

המסע המדהים של נויראלינק התחיל לעיני העולם עם קוף שהצליח להניע סמן על מסך ולשחק "פונג" רק באמצעות מחשבתו.

מאז, החזון של אילון מאסק רק הלך והתעצם. מאסק הצהיר לאחרונה כי המטרות של החברה הן לא פחות משינוי סדרי עולם: השבת יכולת הדיבור לאנשים שאיבדו אותה, החזרת הראייה לעיוורים ועזרה לאנשים משותקים ללכת שוב.

הוא כינה את פריצות הדרך הללו "ניסים ברמה יומיומית" וציין כי אנשים עדיין לא תופסים את ההשלכות הרפואיות והחברתיות העצומות של פריסה המונית של ממשקי מוח-מכונה.

אז והיום | נויראלינק ממשקי מוח-מחשב (BCI) מושתלים במטרה לסייע לאנשים עם שיתוק
אז והיום | נויראלינק ממשקי מוח-מחשב (BCI) מושתלים במטרה לסייע לאנשים עם שיתוק| צילום: צילום: יצרן

אבל איך הופכים "ניסים" לטכנולוגיה יומיומית? המפתח טמון בפתרון הנדסי לאחת הבעיות הקשות ביותר בניתוחי מוח: ה"דורה" (Dura). מדובר בקרום עמיד וקשיח ביותר המגן על המוח, מעין "שריון" שעד היום מנתחים נאלצו לחתוך בעזרת סכין מנתחים ולהסיר חלק ממנו כדי להשתיל את האלקטרודות.

אתמול (שלישי) בציוץ דרמטי, חשפה נויראלינק כי הצליחה לבצע לראשונה ניתוח "טרנס-דוראלי" – השתלת אלקטרודות ישירות דרך הקרום מבלי לפגוע בשלמותו. המהפכה הזו קרתה בזכות רובוט חדשני שלמד "לראות" דרך הקרום האטום כדי להימנע מפגיעה בכלי דם, ובזכות מחט שהקוטר שלה הוגדל מעט כדי להעניק לה את הכוח הדרוש לחדירת השריון.

נויראלינק הופיצוח של הדורה
נויראלינק הופיצוח של הדורה | צילום: צילום: יצרן

כדי להגיע לדיוק הזה, הצוות הריץ מאות בדיקות על מודלים סינתטיים שדימו את עובי וחוזק הדורה האנושית. הניתוח הראשון מסוגו בוצע במאי 2026 בטורונטו, קנדה, והוא מהווה קפיצת מדרגה משמעותית.

כעת, במקום ניתוח פולשני ומורכב, הפרוצדורה מהירה ובטוחה הרבה יותר, מה שמאפשר להנגיש אותה בעתיד לאוכלוסיות רחבות. כפי שסיכם זאת מאסק, היכולת להתממשק עם המוח בקלות ובבטיחות היא הצעד הגדול ביותר לעבר העתיד שבו השבב יהפוך לחלק בלתי נפרד מאיתנו.

אילון מאסקמוחעיוורוןנכותשבבים

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