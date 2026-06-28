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איש עם חלומות 

ילד נצחי: שאילון מאסק פגש בליצן מלפני 50 שנה

אילון מאסק אולי כובש את החלל ובונה מכוניות אוטונומיות, אך ביום הולדתו ה-54 הוא בחר לחזור דווקא לעבר הרחוק שלו בדרום אפריקה | שחזור מדויק של עוגת יום הולדת נוסטלגית הפך לוויראלי ברחבי העולם והצליח להציג פן אנושי ומרגש של המיליארדר העסוק (חדשות בעולם)

עוגת הליצן שוחזרה בדיוק (צילום: רשתות חברתיות)

לכבוד יום הולדתו ה-54 שחל ב-28 ביוני, זוגתו של מאסק ומנהלת ב"ניוראלינק", שיבון זיליס, פרסמה ברשת החברתית X קולאז' תמונות יוצא דופן.

בצד אחד הופיעה תמונת ארכיון של מאסק כילד קטן בדרום אפריקה, מחייך מול עוגת יום הולדת בצורת ליצן, ובצד השני תמונה עדכנית שלו חוגג עם שחזור מדויק של אותה עוגה ממש.

העוגה המשוחזרת, שהוכנה על בסיס וניל, כללה עיטורים צבעוניים ופנים מחייכות ומשעשעות עשויות קרם או פונדנט, בדיוק כפי שהופיעו על העוגה המקורית מילדותו בפרטוריה. זיליס הוסיפה לתמונה את הכיתוב: "יום הולדת שמח, איש הרקטות"

המחווה הנוסטלגית הציתה גל של תגובות חמות ברשתות החברתיות. מעבר לעוגת הליצן, ידוע כי למאסק יש חיבה ארוכת שנים למתוקים.

אוהב מתוקים - מאסק (צילום: מסך)

בעבר שיתף תמונות שלו כילד אוכל גלידה, עם חולצת מיקי מאוס כשהוא מרוח בגלידה, תחת הכיתוב "גלידה יאמי, כל כך טוב ואף הצהיר על אהבתו לאוכל הודי.

יום ההולדת ה-54 סיפק הצצה נדירה לרגע של פשטות ושמחה ילדותית בחייו של האיש העשיר בעולם, רגע לפני שהוא חוזר לנהל את אימפריות הטכנולוגיה שלו. איש של חלומות שלא מפסיק לפרוץ גבולות, שכל מה שנגע בו הפך למציאות שמשנה את פני האנושות.

לו הייתם פוגשים את מאסק, מה הייתם מאחלים לו ל־50 השנים הבאות?

יום הולדתאילון מאסקמיליארדריםליצןעוגת יום הולדת
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