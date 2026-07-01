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המלך כפי שמעולם לא ראיתם: משפחת המלוכה חגגה את מסיבת הגן השנתית | צפו 

למעלה מ-8,000 אורחים התכנסו השבוע בגני ארמון הולירוד שבסקוטלנד למסיבת הגן השנתית בסימן הוקרה לפעילות חברתית. את האירוע הובילו המלך והמלכה, בליווי הדוכס מאדינבורו והנסיכה המלכותית (מעניין)

המלך במסיבת התה
המלך במסיבת התה| צילום: צילום רשמי משפחת המלוכה

למעלה מ-8,000 אורחים התכנסו השבוע בגני ארמון הולירוד שבסקוטלנד למסיבת הגן השנתית בסימן הוקרה לפעילות חברתית. את האירוע הובילו המלך והמלכה, בליווי הדוכס מאדינבורו והנסיכה המלכותית.

הנוכחים באירוע כללו עובדי שירות ציבורי, נציגי עסקים מקומיים, פעילי ארגוני קהילה וחברי עמותות סקוטיות שונים. מדובר באנשים הממשיכים להוביל שינויים משמעותיים ברחבי האומה הסקוטית בפעילותם היומיומית.

האירוע שמר על המסורת ארוכת השנים שהחלה עוד בתקופת שלטונם של המלך ג'ורג' החמישי והמלכה מרי. האורחים זכו להתרועע במרחבים ההיסטוריים של הארמון וליהנות מתפריט שכלל תה, כריכים ועוגת הארמון המפורסמת.

הודעת משפחת המלוכה

"הוד מלכותם שמחו לקבל בברכה למעלה מ-8,000 אורחים מכל רחבי סקוטלנד למסיבת הגן השנתית בארמון הולירוד, מסורת הממשיכה את דרכם של המלך ג'ורג' החמישי והמלכה מרי. בהשתתפות הדוכס מאדינבורו והנסיכה המלכותית, המלך והמלכה בילו זמן עם אורחים מעמותות סקוטיות, ארגוני קהילה, עסקים מקומיים ועובדי שירות ציבורי שממשיכים להביא לשינוי ברחבי האומה. האורחים נהנו מתה, כריכים ועוגת הארמון המפורסמת תוך התרועעות בגנים ההיסטוריים."

בריטניההמלך צ'ארלסחגיגה

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